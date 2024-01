Alla fine era tutto vero: le indiscrezioni di Fabrizio Corona riguardo alla love story fra Francesco Totti e Flavia Vento erano reali. Lo ha detto la diretta interessata, precisando però che il flirt è stato breve e che risale al 2001, un anno prima che l’ex capitano giallorosso incontrasse Ilary.

Flavia Vento vuota il sacco sulla relazione con Francesco Totti

In tanti aspettavano il momento in cui Flavia Vento avrebbe parlato della liaison con Totti e questo è arrivato. Poco fa la showgirl ha confermato che il flirt c’è stato.

“È durato poco ma ho un bel ricordo di quel periodo. Ricordo che andavo ogni domenica a vederlo giocare allo stadio e gli ho portato anche fortuna, infatti la Roma vinse lo scudetto in quell’anno. Sono stata vista come una rovina famiglia ma la relazione c’è stata prima che lui incontrasse Ilary Blasi” ha detto la Vento.

Flavia e le pene d’amore

Flavia Vento è ormai casta da diverso tempo, scelta dettata dal fatto che ha sofferto molto per amore. Dopo la confessione sulla relazione con Totti, che ha fatto solo ora che il matrimonio di lui è naufragato, ha parlato di un altro uomo importante della sua vita.

“Avevo letteralmente perso la testa per Leonardo Di Caprio. L’ho incontrato varie volte e in una di queste mi chiese di passare la serata insieme ma ho dovuto rifiutare per un’intossicazione alimentare. Stavo malissimo e proprio in quel giorno! È il grande rimpianto della mia vita”.

In generale, ha sofferto molto per amore, come quando ha scoperto di non essere affatto l’oggetto del desiderio di Tom Hanks, come aveva creduto da alcuni messaggi inviati da un profilo fake. Molti hanno giocato negli anni con i suoi sentimenti ma lei non è frivola come sembra, ha anche un cuore ed è stato fatto a pezzi tante volte.

Anche di recente, dato che Totti ha detto che lei si sarebbe inventata tutto sulla base di un brevissimo incontro fra i due. Così ha deciso di eliminare gli uomini dalla sua vita e ora vive una vita serena attraverso la preghiera (ha affermato di recente di aver visto la Madonna).