Flavia Vento: "Totti? Vi dirò tutta la verità"

Flavia Vento ha rotto il silenzio dopo che, nei giorni scorsi, è stata travolta da una nuova ondata di gossip per via dell’uscita di Unica, il docufilm di Ilary Blasi.

Flavia Vento: i gossip su Totti

Ilary Blasi ha confessato pubblicamente che la sua unione con Francesco Totti sarebbe finita a causa dei tradimenti di lui e, a seguire, ha ammesso di non avere le prove in merito alle presunte relazioni dell’ex calciatore con altre donne anche se, da anni, si vocifera che tra queste vi sarebbe stata anche la showgirl Flavia Vento. Nelle scorse ore la stessa Vento ha commentato la questione scrivendo: “A breve, visto che mi nominano tutti dirò la verità tra me e Francesco Totti”. A seguire la showgirl ha cancellato il Tweet incriminato, e in tanti tra i fan dei social sono impazienti di saperne di più.

Sui social c’è anche chi ha preso in giro la showgirl, che di recente è balzata agli onori delle cronache per aver affermato di aver avvistato degli Ufo nel cielo di Roma. Alla questione seguiranno ulteriori sviluppi? Al momento, ai fan dei social non resta che attendere e Francesco Totti non ha proferito parola in merito alla questione.