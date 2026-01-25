Flavio e Nicole: la storia d'amore che è sbocciata dopo Uomini e Donne

Flavio e Nicole svelano a Verissimo i retroscena della loro storia d'amore post Uomini e Donne. Scopri tutti i dettagli esclusivi e le emozioni che hanno caratterizzato il loro percorso insieme.

Flavio Ubirti e Nicole Belloni, protagonisti del programma Uomini e Donne, hanno recentemente visitato Verissimo per discutere dell’evoluzione della loro storia d’amore. La coppia, che ha catturato l’attenzione del pubblico, ha condiviso momenti intimi e riflessioni sulla loro relazione, iniziata sotto i riflettori del dating show condotto da Maria De Filippi.

Durante l’intervista con Silvia Toffanin, entrambi hanno espresso i loro sentimenti e le sensazioni provate nel corso del programma.

Nicole ha rivelato di essere stata inizialmente convinta che Flavio non l’avrebbe scelta, ma la realtà si è rivelata ben diversa.

Il percorso di scelta e la realtà quotidiana

Flavio ha raccontato della sua indecisione tra Nicole e un’altra corteggiatrice, Martina. “Quando ho fatto la mia scelta, ero sicuro della mia decisione, ma la vera conoscenza è iniziata solo dopo”, ha spiegato. La coppia ha avuto modo di approfondire la loro relazione al di fuori delle telecamere, permettendo a Flavio di scoprire lati più intimi e dolci di Nicole.

Incontri a distanza

Nella loro quotidianità, i due giovani vivono una relazione a distanza: Nicole risiede a Milano, mentre Flavio si trova in Toscana. “Facciamo avanti e indietro, una settimana io vado da lei e la settimana successiva lei viene da me”, ha dichiarato Flavio. Entrambi sono consapevoli che ogni passo della loro relazione deve essere fatto con cautela e senza fretta, per costruire qualcosa di solido nel tempo.

Le influenze familiari e le aspettative

Durante l’intervista, è emerso anche il legame speciale di Nicole con la sua nonna Alessandra, che ha avuto un ruolo importante nella sua vita. Nicole ha confessato di aver avuto difficoltà nel suo rapporto con i genitori, ma recentemente ha ricucito i rapporti con sua madre. “Quando ero piccola, vivevo principalmente con mia nonna, perché in famiglia c’erano molti litigi”, ha detto, rivelando quanto sia stata fondamentale la figura della nonna per lei.

I desideri della nonna

Alessandra, in un videomessaggio, ha espresso la sua ammirazione per Flavio, sottolineando quanto lo consideri un giovane educato e rispettoso. Tuttavia, la nonna ha anche manifestato un desiderio un po’ prematuro, augurando alla coppia di diventare genitori. “Se diventassi bisnonna, sarei la persona più felice del mondo”, ha commentato, lasciando Flavio e Nicole un po’ sorpresi. Questo tema, ovviamente, è ancora lontano, data la loro recente relazione.

Riflessioni sul futuro

“Stiamo vivendo una fase di grande passione, ma ogni cosa deve seguire il suo corso. Se le cose andranno bene, parleremo del nostro futuro insieme”, ha affermato, lasciando intendere che la coppia è aperta a nuove possibilità, ma con la giusta serenità e naturalmente, senza fretta.