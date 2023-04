Florida, poliziotto scorta famiglia di anatre al sicuro

É divenuto virale sui social il video di un poliziotto che scorta una famiglia di anatre, portandole al sicuro. L’episodio proviene da Sarasota, città della Florida (USA). La clip in questione sta sciogliendo i cuori degli utenti per il forte carico di tenerezza che le immagini offrono. Le povere anatre si erano probabilmente perse, ma l’agente altruista le ha condotte verso la salvezza. Il dipartimento di polizia di Sarasota ha pubblicato il video sulla propria pagina Facebook ufficiale.

Poliziotto salva famiglia di anatre: il post del dipartimento

Il dipartimento di polizia di Sarasota ha postato il video accompagnandolo con tale scherzosa didascalia: “Non esiste una giornata tipo come agente di polizia di Sarasota! Quando il sergente Schafer si è svegliato alle prime luci dell’alba di martedì, non pensiamo che avesse intenzione di dare una scorta di polizia a uno stormo di anatre allo stagno di Payne Park. Va tutto bene, è stato in grado di farle volare! La prossima volta, dovrà metterlo sul conto”.

Migliaia di visualizzazioni

Il video è stato condiviso pochi giorni fa. Da quando è stato pubblicato, la clip è stata vista oltre 6.200 volte. Ha anche ricevuto diversi like e, ovviamente, gli immancabili commenti da parte degli utenti che hanno apprezzato la clip.