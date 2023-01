Florida, tifoso trucca il suo cane facendolo diventare Pikachu

Il signor Erik Torres era andato ad assistere a una partita di basket presso la FTX Arena di Miami (Florida).

Si trattava di un match in cui i Miami Heat, squadra militante in NBA, giocavano in casa. Erik ha portato con sé il suo cane, di nome Zsa Zsa. Nulla di anormale, se non fosse che l’uomo avesse truccato il cucciolo rendendolo identico a Pikachu, il pokémon più celebre del franchise videoludico (e animato) creato da Satoshi Tajiri. Il cagnolino non è certo passato inosservato, tanto da venire inquadrato dalle telecamere durante il match.

Erik Torres ha infine ricevuto una multa per la bravata. Zsa Zsa era stato colorato dal suo padrone di giallo, con striature rosse, mentre le orecchie erano state tinte di nero.

Cane Pikachu: la somiglianza tra Zsa Zsa e il pokémon è evidente

Come si può vedere anche dall’immagine in evidenza, dopo il lavoro da parte di Erik, Zsa Zsa (un esemplare di razza pomerania) era divenuto praticamente uguale a Pikachu.

Si tratta del pokémon più famoso di sempre, protagonista di numerosi videogiochi, manga e anime dell’omonimo franchise. Il cane era seduto sulle gambe del padrone ed è stato notato da tantissimi telespettatori.

Erik Torres: “Ha fatto la storia della NBA”

Il signor Torres sembrava essere soddisfatto della trovata sul piccolo Zsa Zsa. Queste le sue dichiarazioni riportate da FanPage: “Ha fatto la storia della NBA perché nessuno ha mai visto un cane Pikachu seduto accanto a un giocatore NBA prima”.

L’uomo, proprietario di un noto negozio di cuccioli, è stato però sanzionato con una multa di 200 dollari.