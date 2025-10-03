I 4 parlamentari a bordo della Flotilla diretta a Gaza sono stati liberati e stanno per rientrare in Italia. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Flotilla, liberati i 4 parlamentari: rientreranno oggi in Italia

Le autorità di Israele hanno liberato i 4 parlamentari a bordo della Global Sumud Flotilla. Per l’esattezza di tratta del senatore Marco Croatti, dell’eurodeputata Annalisa Corrado, del deputato Arturo Scotto e dell’eurodeputata Benedetta Scuderi.

I 4 erano stati fermati vicino a Gaza. Il Ministro degli Esteri Antonio Tajani ha avuto diversi contatti con il ministro israeliano Saar per la loro immediata liberazione. Alle ore 10.00, ora locale, i 4 parlamentari prenderanno un volo di linea da Tel Aviv per Roma, assisiti dal personale dell’Ambasciata.

Flotilla, liberati i 4 parlamentari: stanno tutti bene

Come visto sono stati liberati i 4 parlamentari italiano che erano a bordo della Flotilla per portare aiuti umanitari a Gaza. Stanno tutti bene, queste le parole rilasciate dall’ambasciatore d’Italia a Israele, Luca Ferrari: “ho parlato con i quattro parlamentari italiani rilasciati dalle autorità israeliane e gli altri attivisti italiani della Flotilla ad Ashdod, stanno tutti bene, non c’è stato alcun maltrattamento. Il console italiano sta per incontrare a breve gli attivisti a Ketziot. Le autorità italiane si stanno adoperando per far rilasciare tutti gli altri italiani.”