Focolaio in Rsa a Corinaldo, una vittima e tre contagi: “Asintomatiche, hanno fatto la terza dose”

A Corinaldo è scoppiato un focolaio Covid in una Rsa. Al momento ci sono tre donne contagiate e una vittima. Sono asintomatiche e hanno la terza dose.

A Corinaldo è scoppiato un focolaio Covid in una Rsa. Al momento ci sono tre donne contagiate e una vittima. Le persone positive sono asintomatiche e hanno fatto la terza dose di vaccino.

Focolaio in Rsa a Corinaldo, una vittima e tre contagi

In una Rsa di Corinaldo è scoppiato un focolaio, con una vittima e tre donne risultate positive. Una donna di 89 anni con gravi patologie era stata portata al pronto soccorso di Senigallia e nella notte tra lunedì e martedì la situazione è precipitata e la donna è morta. Il decesso è avvenuto per una grande malattia, che aveva richiesto il ricovero. In questo momento gli altri ospiti sono sotto osservazione e sono già emersi altri tre positivi.

Gli operatori sanitari sono risultati tutti negativi. “Due persone sono state trasferite in una struttura Covid, mentre una terza è rimasta in struttura in una stanza singola, isolata dagli altri. Tutte hanno fatto la terza dose e non presentano sintomi” ha dichiarato Alessandro Marini, direttore del Distretto sanitario. “La situazione è sotto controllo ed eravamo pronti a gestire una simile eventualità già nei giorni precedenti avevamo ridotto, per precauzione, la possibilità di fare visite come anche nelle altre strutture e, appena emerso il primo caso, ci siamo mossi attivando le procedure previste per contenere il contagio” ha spiegato il medico.

Focolaio in Rsa a Corinaldo, una vittima e tre contagi: situazione sotto controllo

Gli ospiti della struttura sanitaria saranno monitorati e tenuti sotto controllo nei prossimi giorni. La vittima era stata sottoposta ad un tampone antigenico prima di lasciare la Rsa di Corinaldo, perché necessitava di un ricovero in ospedale. Immediatamente è emersa la positività, che poi è stata confermata dal tampone molecolare fatto al pronto soccorso. Gli ospiti della Rsa hanno tutti ricevuto la terza dose da più di un mese. Il direttore ha ricordato che “il completamento della copertura vaccinale protegge dalla malattia nelle sue forme più pericolose ma non dalla possibile presenza del virus nelle vie respiratorie“.

Focolaio in Rsa a Corinaldo, una vittima e tre contagi: il quadro clinico

Le altre tre donne che sono risultate positive sono state isolate, ma stanno bene. L’unica vittima aveva delle gravi patologie e i medici sono convinti che il Covid non avrebbe inciso. Al pronto soccorso hanno fatto di tutto per salvarla, ma il quadro clinico era troppo grave. Il virus è arrivato nella struttura non per mezzo degli operatori, che sono risultati tutti negativi al tampone a cui sono stati sottoposti.