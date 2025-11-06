Foden Brilla con una Doppietta e Conduce il Manchester City alla Vittoria

Mercoledì sera, il Manchester City ha ottenuto una convincente vittoria per 4-1 contro il Borussia Dortmund nella fase a gironi della Champions League, mantenendo così il proprio record di imbattibilità. La star della serata è stato senza dubbio Phil Foden, che ha segnato due gol spettacolari, dimostrando di essere tornato in grande forma.

Questo incontro, disputato all’Etihad Stadium, ha avuto un significato particolare, non solo per il City, ma anche per il Ct della nazionale inglese, Thomas Tuchel, che dovrà decidere la lista dei convocati per le prossime partite di qualificazione al Campionato del Mondo.

Performance eccezionale di Foden

Foden ha aperto le marcature al 22° minuto, con un tiro preciso che ha superato il portiere del Dortmund, Gregor Kobel. Questo gol è stato solo il primo di una serata memorabile, culminata con un’altra rete al 57°, in cui Foden ha mostrato la sua abilità nel dribbling e nella conclusione.

Un gol che fa la differenza

La sua prima segnatura è arrivata grazie a un passaggio filtrante di Tijjani Reijnders, mentre la seconda è stata un’esecuzione simile, con Foden che ha saputo sfruttare al meglio la sua posizione in area. Questo ha portato il suo totale stagionale a quattro gol, un dato che sicuramente non è passato inosservato a Tuchel.

Il manager del City, Pep Guardiola, ha elogiato Foden, affermando: “È un giocatore speciale, e tutti sanno quanto sia talentuoso”. In effetti, Foden si è ritagliato un posto importante nella formazione, dimostrando di essere uno dei migliori giovani calciatori nel panorama calcistico inglese.

Haaland e la sua continuità realizzativa

Oltre ai gol di Foden, un altro protagonista è stato Erling Haaland, che ha segnato il suo 27° gol della stagione, consolidando ulteriormente il suo status di attaccante letale. La sua rete è arrivata pochi minuti dopo il primo gol di Foden, e si è trattata di una conclusione potente che ha messo in evidenza le sue qualità fisiche e tecniche.

Un attaccante di classe mondiale

Haaland, che ha precedentemente giocato per il Borussia Dortmund, ha dimostrato di avere un affetto speciale per il club tedesco, ma non ha esitato a punirlo con la sua abilità in area. La sua prestazione ha portato il totale di gol in Champions League a 54 in sole 52 partite, un traguardo impressionante che lo avvicina al record di Lionel Messi.

Il futuro di Foden nella nazionale

Nonostante i suoi successi a livello di club, Foden ha dovuto affrontare una certa incredulità per la sua esclusione dalle convocazioni della nazionale inglese in questa stagione. Con la competizione agguerrita di giocatori come Marcus Rashford ed Eberechi Eze, il giovane talento deve continuare a dimostrare il suo valore per guadagnarsi un posto nella squadra di Tuchel per il mondiale di prossima convocazione.

Guardiola ha commentato le difficoltà di Foden, affermando che la qualità del calcio inglese è così alta che la concorrenza per un posto nella nazionale è feroce. Tuttavia, le sue prestazioni recenti potrebbero essere il catalizzatore di un ritorno in squadra.

Il Manchester City verso il futuro

Il Manchester City si prepara a continuare la sua corsa in Champions League con una prestazione che ha messo in luce non solo l’abilità di Foden e Haaland, ma anche la solidità dell’intera squadra. Con la qualificazione già assicurata, i Citizens possono ora concentrarsi su come proseguire il loro cammino verso il titolo europeo, mentre i fan sperano di vedere il loro campione Foden brillare anche con la maglia della nazionale.