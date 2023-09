Un uomo di 57 anni è stato arrestato a Foggia perché minacciava di morte il figlio gay. Da quando il 20enne aveva rivelato la sua omosessualità era stato preso di mira dal padre.

Foggia, arrestato 57enne: minacciava a morte il figlio perché gay

Un uomo di 57anni, di Foggia, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia, in quanto minacciava di morte il figlio gay. “Tu sei gay, pubblicherò tutte le tue foto da travestito su Facebook, ti renderò la vita impossibile, io ti ammazzo, ti taglio la testa” sono solo alcune delle frasi che gli rivolgeva. Secondo le indagini, l’uomo, che scatenava spesso litigi per futili motivi con i familiari, avrebbe minacciato di morte la moglie e il figlio costantemente da quando quest’ultimo aveva rivelato la sua omosessualità. “Non vali niente, ti uccido, ti taglio la testa” diceva alla moglie, che interveniva per difendere il figlio. In diverse occasioni è passato anche alle aggressioni fisiche, a volte tendendo un coltello tra le mani.

Arrestato 57enne a Foggia: accusato di maltrattamenti in famiglia

L’uomo minacciava di morte la moglie e il figlio ventenne ed è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia. La polizia ha sottolineato come “la misura cautelare sia stata adottata all’esito di diversi interventi da parte del personale della squadra volanti della Questura di Foggia che hanno consentito agli investigatori della squadra mobile di ricostruire una situazione familiare particolarmente allarmante, poiché caratterizzata da diversi episodi di violenza fisica e psicologica ai danni della moglie e del figlio ventenne“. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, in passato l’uomo avrebbe già dimostrato una tendenza ad assumere atteggiamenti violenti.