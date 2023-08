Foggia, donna uccisa a coltellate in una tabaccheria: ipotesi rapina finita male

Foggia, donna uccisa a coltellate in una tabaccheria: ipotesi rapina finita male

I sanitari giunti sul posto hanno trovato la donna in una pozza di sangue e hanno constatato la sua morte

Si chiamava Francesca Marasco, 70 anni, la donna che è stata uccisa nella giornata di oggi in una tabaccheria di Foggia, in via Marchese De Rosa.

La 70enne sarebbe stata assassinata con diverse coltellate in tutto il corpo, non è da escludere una rapina finita male ma maggiori informazioni saranno diffuse con il prosieguo delle indagini.

A dare l’allarme è stato un cliente della tabaccheria, che ha chiamato il 112. Quando sono arrivati i sanitari del 118, hanno trovato la donna in una pozza di sangue, riversa a terra vicino al bancone, e non hanno potuto far altro che constatarne la morte.

Leggi anche: Bologna, donna di 45 anni ritrovata: era scomparsa da più di 2 giorni

Trovato il coltello

Sarebbe già stata trovata l’arma utilizzata per l’omicidio. Il coltello era stato abbandonato nei pressi della tabaccheria.

La polizia locale, nel frattempo, ha provveduto a deviare il traffico sulla strada per consentire alle forze dell’ordine di effettuare i rilievi. Secondo le prime ricostruzioni, sarebbero già stati individuati i primi elementi per trovare l’autore del delitto.

Chi era la donna

“Era una persona molto gentile e conosciuta da tutti nel quartiere. Lavorava da sola, non era sposata. Fino a qualche anno fa, nel negozio c’era anche la madre, ma poi è venuta a mancare e Francesca da allora gestiva tutto da sola. Alle 12 sono passato con il cane davanti all’ingresso della tabaccheria e sembrava tutto tranquillo. Poi abbiamo sentito le sirene e abbiamo appreso cos’era accaduto. Foggia non è più un posto sicuro“, sono queste le parole di un residente del quartiere dove è avvenuta la rapina.

Leggi anche: Stop al Reddito di Cittadinanza, tensione alle stelle a Napoli: segnalati scontri tra manifestanti e polizia