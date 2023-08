Caos a Napoli: a far schizzare la tensione alle stelle nel capoluogo campano, dando origine a violenti scontri tra manifestanti e polizia, è stata l’abolizione del Reddito di Cittadinanza.

Abolizione Reddito di Cittadinanza, alta tensione a Napoli: scontri tra manifestanti e polizia

Un disastro annunciato. Che l’abolizione del Reddito di Cittadinanza avrebbe spinto decine e decine di persone a scendere in piazza per manifestare rabbia e contrarietà rispetto alla decisione presa dal Governo Meloni era una realtà inevitabile della quale Palazzo Chigi era ben consapevole. La tensione è esplosa con furia a Napoli nella mattinata di lunedì 28 agosto, durante un corteo organizzato per sostenere l’iniziativa introdotta, a suo tempo, dal Movimento 5 Stelle e per rigettare lo stop imposto dall’esecutivo di centrodestra.

Durante la protesta, i partecipanti al corteo sono riusciti a scavalcare il muretto che separa la strada dalle rampe autostradali di via Marina. Ad aprire il varco è stato un gruppo di donne mentre era in corso uno scontro con gli agenti di polizia intenti a bloccare l’accesso dei manifestanti alla rampa.

Sono stati attimi di forte concitazione durante i quali le autorità hanno sferrato alcuni colpi di manganello ai cittadini. Proprio in questo frangente, però, con i poliziotti impegnati a contenere la folla, un altro gruppo è riuscito a scavalcare il guardrail, consentendo l’accesso del corteo alla rampa autostradale.

L’occupazione della rampa autostradale e il ritorno alla tranquillità

Il corteo, partito da piazza Garibaldi nella mattinata di lunedì 28 agosto, ha avanzato su via Marina occupando l’intera carreggiata e rendendo impossibile il transito ai veicoli, bloccando totalmente il traffico. Dopo aver raggiunto la rampa, i protestanti hanno occupato l’accesso alle autostrade di via Marina per circa mezz’ora, con serie ripercussioni sulla circolazione.

Infine, i cittadini scesi in piazza per difendere il Reddito di Cittadinanza, hanno ripreso il corteo in strada, sotto la stretta sorveglianza di un considerevole dispiegamento di forze dell’ordine in assetto antisommossa. A questo punto, la situazione è tornata tranquilla e sotto controllo.

A promuovere la manifestazione pro RdC sono state diverse sigle sindacali. Per quanto riguarda i partecipanti, pare che al corteo fossero presenti circa 400 persone.