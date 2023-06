Un terribile incendio è divampato nella notte tra ieri e oggi in via Don Milani a Sanguinaro, frazione di Fontanellato, in provincia di Parma e ha interessato un’azienda di bancali. Sarebbero stati proprio questi ultimi a prendere fuoco per primi: le fiamme hanno coinvolto in breve tempo tutta la fabbrica.

Fontanellato, incendio in un’azienda: il rogo divampa nella notte

Una colonna di fumo nero si è alzata nel cielo poco prima della mezzanotte di ieri, quando in un’azienda di Fontanellato, decine di bancali hanno preso fuoco. Il rogo della ditta Repal è inziato per motivi ancora da accertare e per essere domato ha dovuto impegnare tante squadre di vigli del fuoco. I caschi rossi sono arrivati anche da paesi limitrofi (Parma, Fidenza, Fiorenzuola e Piacenza) e hanno lavorato per ore per ripristinare l’ordine. A causa dell’incendio non ci sono stati enormi danni solo all’interno dello stabile, ma anche appena fuori dalle sue mura. Un camion parcheggiato all’ingresso, per esempio, è stato totalmente distrutto.

Sul posto le ambulanze: non ci sono feriti

Nonostante sul posto siano state inviate diverse ambulanze per precauzione, nel rogo dell’azienda non ci sono stati feriti nè intossicati. I carabinieri stanno ancora indagando sulle cause dell’incendio: al momento non è chiaro cosa possa averlo fatto divampare. I militari dell’Arma hanno raccolto le prime informazioni e hanno compiuto i rilievi.