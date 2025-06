Fontaniva, in provincia di Padova, è sotto shock dopo che Fatos Cenaj, 59 anni, è stato colpito alla testa da due colpi di arma da fuoco. Ecco cosa è successo.

Fontaniva, 59enne colpito da uno sparo alla testa: è grave

E’ in fin di vita Fatos Cenaj, l’ex guardia carceraria albanese di 59 anni che ieri, 8 giugno 2025, è stata colpita alla testa da due colpi di arma da fuoco.

L’uomo è stato trovato in via Casoni Basse, a Fontaniva, da alcuni automobilisti che hanno subito chiamato i soccorsi. Inizialmente si pensava che le ferite fossero dovute a una caduta dalla bici, invece poi si è capito che erano date da un’arma da fuoco. Cenaj si trova attualmente in ospedale e sta lottando tra la vita e la morte.

Fontaniva, 59enne colpito da uno sparo alla testa: è caccia all’aggressore

Fatos Cenaj sta lottando tra la vita e la morte in ospedale dopo essere stato colpito alla testa da due colpi di arma da fuoco. Le autorità stanno indagando per capire chi ha sparato e perché. Il 59enne è descritto come una persona mite e senza nemici e perciò il Nucleo Investigativo di Padova, coordinato dal tenente colonnello Enrico Zampolli, tende a escludere il tentato omicidio come azione volontaria posta in essere da qualcuno che voleva ucciderlo deliberatamente. Si scava però sul passato dell’uomo, non si esclude nemmeno che qualche cittadino possa aver sparato dei colpi che hanno preso una traiettoria sbagliata. Si cercano anche telecamere di videosorveglianza nelle abitazioni della zona che potrebbero aver ripresto il tutto.