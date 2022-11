Forfora per capelli secchi: le cause e come rimediare

Forfora per capelli secchi: le cause e come rimediare

Forfora per capelli secchi: le cause e come rimediare

Una capigliatura sana e luminosa è molto bella da avere, ma si rischia , in alcuni casi, di andare incontro a dei problemi che riguardano il cuoio capelluto. Un problema molto fastidioso è la forfora che si presenta nei capelli secchi e che è possibile contrastare con i giusti prodotti adatti per la chioma.

Forfora per capelli secchi

I capelli secchi, proprio perché disidratati e privi dei giusti nutrienti, possono andare incontro alla forfora che si manifesta con piccole scaglie bianche sul cuoio capelluto. Ci si rende conto di averla quando si pettinano i capelli e cadono sul collo e le spalle. Si tratta di un problema alquanto fastidioso e non sempre così facile da eliminare.

La forfora per capelli secchi tende a presentarsi come delle squame che tendono a staccarsi facilmente dai capelli che lasciano delle tracce sui vestiti. Questo problema che è considerato anche una forma di disagio per chi lo vive comporta delle sensazioni di prurito e anche irritazione al cuoio capelluto.

Tende a presentarsi con delle scaglie di colore bianco o grigio che cadono sulle spalle e può essere accompagnata da prurito e irritazione, oltre che da rossore. lka sensazione di prurito che si prova comporta grattarsi e, quindi, rischia di accentuare maggiormente il problema della forfora che diventa così difficile da eliminare.

In ogni caso, è assolutamente possibile controllarla ed evitarne la comparsa grazie ad alcuni rimedi e prodotti specifici come uno shampoo adatto quale Forfoless Med che aiuta a dare un aspetto diverso alla capigliatura e ai capelli secchi. Durante il periodo invernale rischia di peggiore, mentre ha un miglioramento nella bella stagione.

Forfora per capelli secchi: cause

I capelli possono apparire secchi in seguito ad alcuni fattori ormonali e genetici, ma anche le pressioni e i fattori esterni o ambientali possono portare a un aumento e peggioramento della forfora che è legato a un dfisturbo del cuoio capelluto per via della eccessiva produzione di sebo.

Nei capelli secchi la forfora può essere dovuta o dipendere sia da una infezione fungina, ma anche da altri fattori che vanno a incidere sul cuoio capelluto. Tra questi, le cause principali possono essere lo stress o l’ansia che si avverte nella vita lavorativa o in problemi personali che si sfogano in questo modo.

L’alimentazione, i prodotti per capelli non adeguati sono tutti fattori che vanno a danneggiare il capello. Sembra che uno dei maggiori responsabili sia dovuto a un microrganismo noto come Malassezia che vive sulla capigliatura e si nutre grazie al sebo che provoca scaglie piccole di colore bianco.

Usare l’acqua calda a una temperatura particolarmente elevata per lavare i capelli oppure il phon a una temperatura oltre la norma per asciugarli contribuisce alla forfora, così come l’abbassamento delle difese immunitarie. Usare i prodotti adeguati per la forfora e per i capelli secchi permette di garantire una capigliatura sana e lucente.

Forfora per capelli secchi: rimedio naturale

Per riuscire a risolvere il problema della forfora per capelli secchi, sono diverse le soluzioni a base naturale da adottare, ma la migliore, al momento, è Forfoless Med, uno shampoo che ha lo scopo di purificare il cuoio capelluto in modo da avere dei capelli che siano sani e luminosi privi di disidratazione.

Non è soltanto uno shampoo anti-forfora come see ne trovano diversi in commercio, ma grazie ai componenti tutti naturali al suo interno permette di eliminarla in maniera definitiva riducendo il prurito e il rossore che la caratterizzano. Riequilibra il cuoio capelluto e lo protegge dagli agenti esterni contribuendo a una capigliatura sana.

Sin dalla prima applicazione di questo prodotto è possibile già ottenere i primi risultati e benefici. Uno shampoo indicato per ogni tipo di capello: grasso o secco, appunto. Sicuro, senza nessun tipo di allergene o effetti collaterali. Consigliato dai consumatori che si sono liberati del problema della forfora, ma anche dagli esperti.

Grazie ai suoi benefici, al rapporto qualità prezzo e ai suoi ingredienti naturali è riconosciuto come il miglior rimedio contro la forfora.

Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Forfoless Med è efficace proprio perché si basa su degli ingredienti che sono naturali e contribuiscono ad avere una chioma che sia lucente. I principi attivi sono l’ortica che riduce la produzione eccessiva di sebo combattendo il problema della forfora; la bardana una pianta, il cui estratto permette di diminuire il prurito anche grazie alle proprietà lenitive e l’olio essenziale di limone che ha effetti astringenti e dona una capigliatura luminosa.

Facile da usare perché si applica proprio come uno shampoo, massaggiando il capello e poi risciacquare. Si può anche applicare tutti i giorni della settimana.

Forfoless Med è facile da ordinare poiché essendo originale ed esclusivo non si ordina online o nei negozi, ma bisogna collegarsi al sito ufficiale del prodotto e riempire il form con le proprie generalità e indirizzo. Lo shampoo è in offerta al costo di 49,99€ per 2 confezioni con pagamento accettabile solo con Paypal, carta di credito e contanti al corriere alla consegna.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.