Formula 1, il Gran Premio in Russia è stato annullato: “Impossibile correre lì”

Dopo la finale di Champions League spostata a Parigi, anche la Formula 1 cancella il GP di Russia in seguito all'invasione in Ucraina.

La guerra tra Russia e Ucraina coinvolge anche il mondo dello sport. La Uefa ha deciso che la finale di Champions League si giocherà a Parigi e non a Sanpietroburgo e la Formula 1 annulla il Gran Premio in Russia.

Il Gran Premio in Russia è stato annullato a causa della guerra

Anche il mondo dello sport non può restare indifferente alla situazione di tensione scoppiata nel cuore dell’Europa. Così i piloti di Formula 1 non si recheranno a Sochi, per il Gran Premio di Russia. Non è ancora chiaro dove e quando sarà fissato l’evento.

In un comunicato stampa si legge: “Il mondo della Formula 1 visita i Paesi in tutto il mondo con l’obiettivo di unire le persone.

Stiamo assistendo con tristezza a quanto sta accadendo in Ucraina e speriamo che la situazione attuale si risolva in modo pacifico. Giovedì sera la Formula 1, la FIA e le squadre hanno discusso la posizione del nostro sport e la conclusione, inclusa l’opinione di tutte le parti interessate, è che è impossibile correre il Gran Premio di Russia nelle circostanze attuali“.