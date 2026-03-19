Forte scossa di terremoto in Italia: panico tra gli abitanti

La terra trema ancora, una forte scossa di terremoto è stata avvertita questa mattina, 19 marzo, in Friuli-Venezia Giulia, alle ore 11.28. Il sisma, di magnitudo 3.9, è stato avvertito in diverse località.

Terremoto in Friuli-Venezia Giulia: magnitudo di 3.9

Alle ore 11.28 di questa mattina, giovedì 19 marzo 2026, è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 3.9 in Friuli-Venezia Giulia, con epicentro a 2 km da Moggio Udinese, comune di 1.700 abitanti a una quarantina di chilometri da Udine, e a una profondità di 15 km. A renderlo noto l’Ingv.

Terremoto in Friuli-Venezia Giulia: scossa avvertita in Carnia e a Udine

Paura questa mattina in Friuli-Venezia Giulia in seguito a una scossa di terremoto di magnitudo 3.9, con epicentro a 2 km da Moggio Udinese. La scossa è stata avvertita in buona parte della Carnia, oltre che a Udine e provincia, generando panico tra gli abitanti. I comuni più vicini all’epicentro sono Resiutta, Amaro, Venzone, Chiusaforte e Dogna. Al momento fortunatamente non sono stati segnalati danni né a persone né a cose. Gli esperti stanno comunque monitorando la situazione, ricordiamo infatti che la Carnia e il Friuli-Venezia Giulia sono tra le aeree più sismiche delle intere Alpi.