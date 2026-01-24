Frana in Indonesia: sette morti e ottantadue dispersi, il bilancio aggiornato

Una frana devastante in Indonesia ha causato un tragico bilancio di sette vittime e oltre ottanta persone risultano disperse.

Una frana devastante ha colpito la regione di West Bandung, nella provincia di Giava Occidentale, in Indonesia, causando la morte di sette persone e lasciando ottantadue dispersi. Questo tragico evento si è verificato mentre il paese affrontava già difficoltà a causa di forti piogge e inondazioni che avevano colpito altre aree.

Secondo l’agenzia di mitigazione dei disastri indonesiana, il disastro è avvenuto intorno alle due del mattino, quando un torrente di acqua e fango, scivolato dalle pendici del Monte Burangrang, ha travolto circa trenta abitazioni.

La maggior parte degli abitanti dormiva all’ora dell’incidente, rendendo la situazione ancora più drammatica.

I fatti

Il portavoce dell’agenzia, Abdul Muhari, ha dichiarato che le operazioni di ricerca e soccorso sono attualmente in corso e il numero di persone scomparse è preoccupante. Gli sforzi per rintracciare i dispersi sono stati intensificati, nonostante le condizioni meteorologiche avverse che complicano il lavoro.

Evacuazioni e precauzioni

Le autorità locali hanno emesso ordini di evacuazione per i residenti delle aree ad alto rischio di frane, temendo ulteriori tragedie. Le stime indicano che l’area colpita dalla frana si estende su circa trenta ettari. Gli esperti meteorologici avevano già avvisato della possibilità di condizioni climatiche estreme, inclusi forti rovesci, per la settimana successiva.

Il contesto ambientale e i precedenti disastri

Questo disastro arriva solo poche settimane dopo che inondazioni e frane in altre parti dell’Indonesia hanno causato la morte di oltre 1.170 persone. Le province di Sumatra Settentrionale, Sumatra Occidentale e Aceh sono state tra le più colpite, evidenziando la vulnerabilità del paese di fronte a eventi climatici estremi.

Problemi ecologici e legali

In risposta a queste calamità, il governo indonesiano ha avviato azioni legali contro sei aziende accusate di essere responsabili della degradazione ambientale che ha contribuito agli eventi disastrosi. La deforestazione, spesso legata alla crescente domanda globale di olio di palma, è un fattore chiave che aumenta il rischio di disastri naturali nel paese.

La situazione in Indonesia riflette un trend preoccupante: il cambiamento climatico, alimentato da attività industriali e inquinamento, sta causando un aumento della frequenza e dell’intensità di eventi meteorologici estremi in tutto il mondo. Senza un intervento significativo per ridurre le emissioni di inquinanti, è probabile che tali tragedie diventino sempre più comuni.

Le operazioni di soccorso continuano, mentre il paese si prepara a fronteggiare le conseguenze di questo tragico evento. La comunità internazionale osserva con attenzione, sperando che l’Indonesia possa trovare le risorse e il supporto necessari per superare questa crisi e prevenire futuri disastri.