Kenya, una frana nella Rift Valley semina morte e distruzione: il bilancio è...

Una frana improvvisa ha travolto la Rift Valley, in Kenya occidentale, lasciando dietro di sé morte, devastazione e centinaia di famiglie senza casa.

La frana nella Rift Valley ha riportato drammaticamente l’attenzione sui rischi legati agli eventi climatici estremi che colpiscono con crescente frequenza il Kenya. Le intense precipitazioni degli ultimi giorni hanno provocato un cedimento del terreno nella regione occidentale del Paese, causando distruzione, vittime e centinaia di famiglie senza casa.

Enorme frana travolge decine di case nella Rift Valley: intervento del governo e soccorsi in corso

Il ministro dell’Interno, Kipchumba Murkomen, ha fatto sapere che il governo sta operando con urgenza per coordinare le operazioni di salvataggio, garantire assistenza umanitaria e supportare le famiglie colpite. Ha comunicato che 25 persone con gravi ferite sono state trasferite in elicottero nella città di Eldoret per ricevere cure mediche, mentre oltre 30 risultano ancora disperse.

Le autorità hanno inoltre mobilitato l’esercito e la polizia per agevolare le missioni di ricerca e la distribuzione di beni di prima necessità. Murkomen ha aggiunto che sono in preparazione ulteriori interventi di emergenza, compreso il trasporto di aiuti alimentari e non, invitando le comunità che vivono nelle aree a rischio a spostarsi in zone più sicure.

Enorme frana travolge decine di case nella Rift Valley: decine di morti

La violenta frana ha colpito la regione occidentale del Kenya, nella Great Rift Valley, causando la morte di almeno 21 persone e la distruzione di oltre mille abitazioni. L’evento si è verificato nella zona collinare di Chesongoch, nella contea di Elgeyo-Marakwet, un’area già nota per la sua vulnerabilità a smottamenti e inondazioni.

Le forti piogge, che da giorni interessavano il Paese durante la breve stagione delle piogge, hanno provocato crolli improvvisi e reso impraticabili numerose strade. Molti residenti hanno raccontato di aver udito un fragore improvviso prima che il fango travolgesse le loro case, costringendoli a fuggire nel buio della notte.

La Croce Rossa del Kenya ha diffuso immagini aeree che mostrano la gravità dei danni e ha confermato la collaborazione con le autorità locali per le evacuazioni e la gestione della crisi.