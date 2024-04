Francesca Cipriani: com’è finita la denuncia del Divino Otelma?

Ospite di Belve, Francesca Cipriani ha raccontato com’è andata a finire la denuncia che le aveva fatto il Divino Otelma. Il mago le aveva chiesto un risarcimento di 200 mila euro.

Francesca Cipriani, ospite di Belve, si è raccontata un po’. Oltre a svelare quanti soldi ha speso per la chirurgia estetica, ha parlato della denuncia che il Divino Otelma le ha fatto nel 2019. Dopo un incidente avvenuto durante la loro partecipazione all’Isola dei Famosi, il mago le aveva chiesto un risarcimento di 200 mila euro.

La Cipriani ha dichiarato:

“Pensavo che le forze divine l’avrebbero sostenuto. Invece quelle forze sono andate in ferie alle Maldive. Io non volevo fargli male. Mi ha chiesto soldi. Io non gli ho dato nulla . Lui c’ha provato, ma poi è finita lì la cosa. Anche perché poi ci sono le assicurazioni, certe cose possono succedere. Invece delle polpette ho lanciato lui”.

Prima di risolvere la questione denuncia, Francesca aveva parlato così dell’incidente con il Divino Otelma:

“Vuole trascinarmi in tribunale con una denuncia. Mi ha fatto arrivare una lettera dal suo avvocato. Credevo fosse mio amico e invece mi fa scrivere dal suo legale adesso. 200.000 euro mi ha chiesto. Sono tanto delusa per quello che è successo, per me è stato un fulmine a ciel sereno. Con lui mi trovavo bene e avevo anche conosciuto la sorella. Mi avevano invitato ad andare a Genova e io li avevo invitati a Milano”

Nel 2020, ospite di Domenica Live, il Divino Otelma aveva parlato così di quanto accaduto con Francesca Cipriani:

“Tu hai causato una cosa grave. Hai commesso un danno molto forte. Francesca ci hai violentemente scagliati al suolo. Tu non ci puoi spaccare la testa, tu ci hai spinto! Noi siamo qui per un grave problema. Noi non abbiamo bisogno di soldi, tu invece ne hai bisogno per le tue costose cure chirurgiche di tipo plastico. A seguito di un danno subito il 31 gennaio 2019, 9 punti di sutura, più notevoli danni economici quantificabili, derivanti dal fatto che noi siamo stati costretti a lasciare l’Honduras. Avevamo un contratto che sanciva un versamento di settimana in settimana. Noi abbiamo perso un considerevole guadagno. C’è un doppio danno quindi. Se noi abbiamo chiesto un risarcimento è stato in denaro come accade in tutto il mondo. Ci sono i tribunali per questo”.