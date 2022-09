Francesca Cipriani, il matrimonio con il suo Alessandro è imminente: l'ex Pupa annuncia la 'data'.

Francesca Cipriani e il suo Alessandro Rossi stanno per sposarsi. L’ex Pupa ha svelato che la data del matrimonio è imminente e che i preparativi sono ormai ultimati. Quando saranno celebrate le nozze dell’ex Vippona?

Francesca Cipriani: il matrimonio è imminente

Con una fotografia postata su Instagram, Francesca Cipriani ha annunciato che presto sposerà il suo Alessandro Rossi. La proposta di matrimonio è arrivata nel corso della passata stagione del Grande Fratello Vip, quando l’ex Pupa era concorrente. Ovviamente, ha risposto “sì” e appena uscita dalla Casa ha dato il via ai preparativi. “Presto sposi“, si è limitata a scrivere Francesca a didascalia dello scatto che la mostra mentre bacia il futuro marito.

La data del matrimonio di Francesca Cipriani

La Cipriani non ha svelato la data esatta in cui giurerà amore eterno ad Alessandro, ma ha aggiunto un dettaglio che non lascia spazio a dubbi. A didascalia dell’ultimo scatto postato su Instagram, si legge:

“Quando? Nel 2022“.

Francesca e il suo principe azzurro, quindi, si sposeranno nel 2022. Probabilmente, a fine settembre, ma non si escludono gli altri mesi, perfino dicembre potrebbe andare bene. Come mai non ha svelato la data? Forse ha venduto l’esclusiva a qualche settimanale.

I dettagli sul matrimonio

L’ex Vippona non ha svelato molti dettagli in merito al matrimonio. In una recente intervista al settimanale Nuovo, ha raccontato che le sue nozze saranno serali e che la cena sarà a base di specialità di varie regioni italiane.

Inoltre, ha ammesso che tutti gli ex Vipponi che vorranno partecipare alle nozze sono ben accetti, nessuno escluso. Di certo, Raffaella Fico, con la quale ha stretto una bella amicizia al GF Vip, sarà al suo fianco.