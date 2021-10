Francesca Cipriani infrange il regolamento e non rispetta il freeze: il Gf Vip punisce tutti

L'ultima puntata del Gf Vip è stata ricca di emozioni per Francesca Cipriani, che pur di riabbracciare il suo fidanzato non ha rispettato il freeze.

È sempre con la testa tra le nuvole e nella casa del Grande Fratello Vip fa divertire proprio tutti con la sua solarità e le battute divertenti (spesso persino involontarie) che quotidianamente regala ai suoi coinquilini. Nell’ultima puntata andata in onda non sono mancate le intense emozioni per Francesca Cipriani, che finalmente ha potuto rivedere il suo amato Alessandro.

I due hanno fatto divertire il pubblico in studio e a casa e lei pur di avvicinarsi al fidanzato ha infranto il regolamento. I provvedimenti non sono tardati ad arrivare.

Francesca Cipriani infrange il regolamento: cos’è successo

Come notato dai fan del reality, prima che il suo nuovo compagno arrivasse sul famoso tappeto rosso, è partito il freeze, ma l’ex Pupa non lo ha minimamente rispettato. Colpa dell’incontenibile amore per Alessandro? È certo, tuttavia, che il Gf non ha lasciato correre e ha punito tutto il gruppo.

La produzione del Gf Vip, infatti, ha tolto una parte del budget dato ai concorrenti per la loro spesa settimanale.

Francesca Cipriani infrange il regolamento: qual è il provvedimento

A causa del freeze non rispettato, il Gf Vip ha preso provvedimenti non solo nei confronti di Francesca Cipriani. L’intero gruppo, infatti, è stato coinvolto nella decisione presa dalla produzione.

Dal budget dato ai gieffini per la spesa settimanale sono stati tolti 120 euro. Da 420 euro la cifra è passata a 300 euro, pari a circa 13 euro a testa per tutta la settimana.

Francesca Cipriani infrange il regolamento: le sue scuse

In seguito alla decisione del Grande Fratello Vip, arrivata all’indomani della sorpresa ricevuta, Francesca Cipriani si è subito voluta scusare con i suoi compagni.

“Io vi chiedo scusa, ma vi giuro su Dio che non sentivo il freeze, non lo sentivo!“, ha detto.