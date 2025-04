Francesca Manzini a La volta buona: “Ero sotto flebo, non mangiavo più”

Francesca Manzini in lacrime a La Volta Buona: "Non mangiavo e non bevevo più"

Ospite di Caterina Balivo a “La Volta Buona”, l’imitatrice Francesca Manzini ha parlato dei suoi disturbi alimentari. Ecco cosa ha detto.

Ospite di Caterina Balivo a “La Volta Buona”, Francesca Manzini ha parlato del suo rapporto difficile con il cibo, cominciato quando aveva 15 anni dopo che i suoi genitori si sono separati: “l’evento traumatico mi ha portato in grande deperimento e grande stress, non volevo più mangiare e neanche bere. Mia madre mi portava l’acqua alla bocca per un pò di idratazione. Fino a stare con la flebo. Sono arrivata a 47 kg e poi mi sono ripresa e mi sono legata alla cara amica bulimia.” Francesca ha raccontato di aver vissuto la separazione dei suoi come un lutto ed è stato appunto il motivo scatenante dell’anoressia.

Francesca Manzini a La Volta Buona: “Ora sto bene”

Come raccontato da lei stessa, Francesca Manzini dopo l’anoressia ha scoperto la bulimia. L’imitatrice ha deciso poi di rivolgersi a un medico: “adesso sto bene, sono in fase dimagrante con il digiuno modificato (ho la cena alle 18-19 e pranzo alle 13, poi basta). Sono andata da un endocrinologo e da uno psicoterapeuta e se un giorno io dovessi di nuovo tornate a dimagrire 20 kg, ma per salute, mi raccomando mai imitarmi con frasi tipo ‘voglio fare la dieta della Manzini perché è dimagrita’. Quando avete un problema, qualunque esso sia, andate dal medico, fate le analisi del sangue e su quello viene impostata la dieta.“