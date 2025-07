Tensione alle stelle tra Francesca Sorrentino e il suo ex corteggiatore. Dopo settimane di silenzi e frecciatine social, l’ex protagonista di Temptation Island ha deciso di rompere il silenzio con parole dure e inequivocabili. In un post pubblicato sulle sue storie Instagram, Francesca ha espresso tutto il suo disappunto per i recenti comportamenti, annunciando che è pronta a prendere seri provvedimenti.

Il percorso tra Francesca e Gianmarco a Uomini e Donne

Il legame tra Francesca Sorrentino e Gianmarco Meo si è sviluppato nel contesto del dating show Uomini e Donne, dove il giovane corteggiatore romano, 23 anni, attivo nel settore automobilistico e impegnato nell’attività di famiglia, si è distinto per un atteggiamento pacato e genuino. La sua presenza ha inizialmente conquistato Francesca, che ha mostrato nei suoi confronti un’apertura graduale e crescente. Le loro uscite hanno rivelato una certa sintonia, fatta di gesti semplici e momenti di complicità.

Con il progredire del programma, tuttavia, l’equilibrio tra i due si è incrinato. Francesca ha iniziato a nutrire perplessità sulla trasparenza di Gianmarco, soprattutto dopo aver scoperto il suo coinvolgimento con un’agenzia di moda, dettaglio che lui non aveva condiviso in precedenza. Questo elemento ha sollevato dubbi sulla reale motivazione del corteggiatore, compromettendo la fiducia costruita fino a quel momento.

Il confronto tra loro è diventato sempre più teso, fino a sfociare in una rottura definitiva. Al termine del suo percorso, Francesca ha deciso di interrompere la frequentazione con Gianmarco, scegliendo di lasciare il programma insieme a un altro corteggiatore, Gianluca Costantino.

Francesca Sorrentino senza freni contro l’ex corteggiatore

Una nuova polemica sta scuotendo il mondo dei social, mettendo al centro dell’attenzione Francesca Sorrentino, ex tronista di Uomini e Donne, coinvolta in un acceso confronto mediatico con il suo ex corteggiatore, Gianmarco Meo. A innescare la bufera è stata la diffusione di contenuti sui social da parte di Gianmarco e di un gruppo di conoscenti. L’ex tronista ha definito alcuni reel condivisi online come lesivi della sua dignità, riferendosi in particolare a frasi dal tono ambiguo e irrisorio, che – a suo avviso – avrebbero danneggiato la sua reputazione pubblica.

Le allusioni contenute nei video sembrerebbero collegarsi alle indiscrezioni circolate in seguito al matrimonio di Gabriela e Giuseppe, coppia nata a Temptation Island, dove Francesca avrebbe incrociato due sue vecchie conoscenze: Manuel Maura, suo ex storico, e Gianluca Costantino, sua scelta del programma Uomini e Donne.

“Vi ho fatto giocare, siamo al quarto reel in cui fate riferimento alla mia persona, utilizzando il mio nome per scopi commerciali senza che io vi abbia dato il benché minimo consenso, oppure usando espressioni come “quella è andata con l’ex dell’ex”. Ma come vi permettete? Chi pensate di far ridere? E poi andate decantando che siete ragazzi dai valori di altri tempi? Bravi, buoni e rispettosi? Felice e sempre più convinta di aver preso le decisioni che ho preso, dentro e fuori al programma. Stare in silenzio non significa essere cogl**na o stupida. Finora ho scelto di stare in silenzio, adesso basta sono piena e stufa”.

In un primo momento, Francesca avrebbe provato a interpretare il comportamento di Gianmarco come una risposta istintiva, frutto dell’amarezza per la conclusione del loro percorso. Con il passare del tempo, però, il progressivo peggioramento della situazione l’avrebbe spinta a cambiare atteggiamento, decidendo di non tollerare ulteriori provocazioni. Secondo quanto dichiarato, non crede più alla presunta delusione dell’ex corteggiatore e sarebbe ormai orientata a tutelarsi legalmente.

Solidarietà social per Francesca Sorrentino: interviene Martina De Ioannon

A intensificare ulteriormente la controversia è stato l’intervento di Martina De Ioannon, anche lei ex tronista di Uomini e Donne e legata a Francesca da un’esperienza condivisa nel programma. Tramite una storia pubblicata su Instagram, Martina ha espresso il proprio sostegno all’amica, accompagnando il messaggio con una battuta pungente, allusiva e sarcastica. La frase, “Anche le pulci hanno la tosse… Cosa non si fa per farsi notare”, appare come una chiara allusione a Gianmarco Meo.