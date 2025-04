Uomini e Donne, duro sfogo dell’ex tronista Francesca Sorrentino sui social

Duro sfogo sui social di Francesca Sorrentino, ex tronista del dating show di Maria De Filippi “Uomini e Donne”. Ecco cosa ha detto.

Francesca Sorrentino, ex tronista di “Uomini e Donne” e le critiche social

Francesca Sorrentino, ex volto di “Temptation Island” ed ex tronista di “Uomini e Donne“, recentemente è stata oggetto di critiche sia sul suo aspetto sia sulla sua voce. In molti hanno infatti avuto da ridire sul suo modo di parlare e sul suo aspetto fisico, tra i commenti c’era ad esempio chi le diceva che era tutta rifatta e che sembrava Moira Orfei. Questa volta però la Sorrentino ha deciso di non rimanere in silenzio, ecco le sue durissime parole sui social.

Questa volta ha deciso di non rimanere in silenzio Francesca Sorrentino, ex tronista di “Uomini e Donne”. Durissimo è stato il suo sfogo sui social, dopo le tante critiche ricevute sulla sua voce e sul suo aspetto. Ma ecco cosa ha detto: “stavo leggendo tutti i commenti che mi vengono fatti su entrambi i social. Oggi ho deciso di prendermi la libertà delle persone che vengono e mi scrivono sotto i video, quindi sono andata sotto i video delle persone che mi hanno commentato su TikTok. Gli altri possono commentarmi, insultarmi e io no? Ci sono giorni che non voglio subire passivamente gli insulti e rispondo. Avevo deciso di essere buona ma ci ho ripensato.” La Sorrentino se la prende soprattutto con una certa Camilla secondo la quale lei avrebbe cancellato alcuni commenti. Francesca ha detto che non è vero e che quando lo fa lo fa solo per non farli leggere alla sua famiglia, soprattutto quei commenti che le augurano la morte. Per quanto invece riguarda la voce: “poi sta faccenda della voce. Dopo Temptation dicevate che faccio addormentare i bambini, dopo Uomini e Donne la mia voce fa schifo, mi arrivano dei commenti assurdi, ma questa è la mia voce.”