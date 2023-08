Da giorni, ormai, si parla di una crisi di coppia tra Francesca Tocca e Raimondo Todaro. Possibile che i due siano nuovamente in crisi a causa di Valentin Dumitru? Nelle ultime ore una strana segnalazione sta preoccupando i fan.

Francesca Tocca: la segnalazione su Valentin Dumitru

Francesca Tocca e Raimondo Todaro, stando a quanto sostengono i beninformati, stanno vivendo una nuova crisi di coppia. Qualcuno ha addirittura riferito una lite furibonda in un ristorante della Sardegna, che ha visto la ballerina di Amici abbandonare il locale da sola. Come se non bastasse, nelle ultime ore una strana segnalazione vede Francesca nuovamente accostata a Valentin Dumitru.

Tocca-Valentin: stessa canzone sui social

Nelle ultime ore, Francesca ha condiviso una Instagram Stories che non ha nulla di strano, se non la canzone. E’ la stessa utilizzata da Valentin Dumitru, ex allievo di Amici con cui la Tocca ha avuto una relazione. Una strana casualità, che ha subito fatto il giro dei social. “Sicuramente sarà una coincidenza… Comunque a titolo informativo, l’ha messa prima lui“, ha scritto l’esperta di gossip Deianira Marzano.

Tocca-Todaro: la crisi nuovamente causata da Valentin?

Visti i precedenti, la domanda sorge spontanea: la nuova crisi di coppia tra Francesca e Raimondo è stata nuovamente causata da Valentin? Non abbiamo una risposta, visto che i diretti interessati tacciono, ma la segnalazione ha già alzato un polverone.