Francesco Chiofalo contro Antonella: "Bot cinesi per il televoto. Edoardo? E' cornuto"

Francesco Chiofalo è tornato ad attaccare la sua ex, Antonella Fiordelisi, in merito al presunto televoto truccato e al suo rapporto con Edoardo Donnamaria all’interno del GF Vip.

Francesco Chiofalo contro Antonella

I rapporti tra Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi non sono naufragati nel migliore dei modi e infatti più volte il personal trainer romano si è scagliato contro la schermitrice, a suo dire colpevole di averlo usato al solo fine di ottenere visibilità. In queste ore Chiofalo è intervenuto in merito alla questione del presunto televoto truccato che avrebbe dato Antonella come concorrente favorita dal pubblico al GF Vip.

“Se Antonella comprava i follower? Non lo so. Sta cosa che lei è la preferita dal pubblico è un po’ strano. Mi hanno scritto delle persone dicendomi che hanno comprato bot cinesi e francesi per conto di Antonella. Girano questi messaggi sul web… non so se sono degli hater”, ha affermato.

Chiofalo ha anche detto la sua in merito al rapporto instaurato dalla Fiordelisi e Edoado Donnamaria all’interno della Casa e ha sostenuto che, all’inizio del programma, lei fosse ancora legata a Gianluca Benincasa.

“Gianluca? Stavano insieme. Lei quando si è messa con Edoardo stava con due persone, con lui e con il ragazzo di fuori: è cornuto? Beh sì… sono due cornuti, che ti devo dire? Lei si vergognava di Gianluca perché non aveva “titoli” e non è nessuno. Eticamente è bruttissima come cosa”, ha rivelato. Antonella replicherà alle parole del suo ex?