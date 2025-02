Francesco Chiofalo nuovamente al centro delle polemiche. Il personal trainer romano ha pubblicato un post sui social per esprimere le sue preoccupazioni riguardo ai risultati del trapianto di barba fatto alcuni anni fa in Turchia. Nel lungo messaggio, ha raccontato il suo stato d’animo e le difficoltà legate a quell’intervento.

Francesco Chiofalo, preoccupazione dopo il trapianto di barba

“Prima di questo intervento avevo una pelle del viso molto bella, liscia e luminosa. Dopo avere fatto il trapianto ho notato che tra i peli della mia barba ci sono molti segni sulla pelle, sembrano quasi delle cicatrici. Ho paura che sotto la barba la pelle sia totalmente deturpata per questo non mi sono più sbarbato. Ho paura di essere rimasto sfigurato“.

Cinque anni fa, l’influencer si sottopose a un trapianto di barba in Turchia, suscitando molte critiche per la sua scelta. Oggi, però, teme che l’intervento invasivo abbia compromesso il suo aspetto. Nonostante ciò, ha poi aggiunto che sta cercando di superare quella paura per scoprire se il suo volto sia effettivamente cambiato o meno.

Francesco Chiofalo e gli interventi estetici

Lo scorso 4 novembre, Francesco Chiofalo è stato ospite di Myrta Merlino a Pomeriggio Cinque, dove ha raccontato la sua esperienza con la chirurgia estetica. L’influencer e ex volto di Temptation Island ha spiegato di aver speso oltre 100.000 euro per numerosi interventi, rivelando come questa scelta sia stata influenzata dal contesto sociale e dalle pressioni estetiche.