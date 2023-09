Francesco Facchinetti ha raccontato un curioso aneddoto risalente a quanto presentava l’Isola dei Famosi e, in Honduras, è finito in carcere per uno scambio di persona.

Francesco Facchinetti in carcere in Honduras

Francesco Facchinetti è stato ospite di Caterina Balivo a La volta buona e per la prima volta ha svelato un aneddoto inaspettato sulla sua carriera: in Honduras, mentre conduceva l’Isola dei Famosi, sarebbe finito in carcere.

“Ero in spiaggia, di giorno non avevo niente da fare e camminavo per incontrare qualcuno. Camminavo a petto nudo. Lì c’è una banda di delinquenti che si chiama 18, perché ha il numero 18 tatuato sulla pancia. Io sfiga vuole che ho un 8 tatuato sulla pancia. La polizia da lontano, probabilmente uno un po’ miope, ha pensato che io fossi uno di quelli. Adesso fa ridere, ma in Honduras quando ti portano dentro non è che fa molto ridere”, ha raccontato il marito di Wilma Helena Faissol che, per finire, ha confessato che per convincere la polizia della sua identità avrebbe mostrato un video in cui lo si vedeva cantare con il celebre tenore Luciano Pavarotti.

“Mi hanno chiesto ‘el papel’, la licenza del presentatore. Non ce l’avevo. A un certo punto gli stavo spiegando chi ero e ho detto che avevo fatto una canzone con Pavarotti. Non ci credevano, siamo andati su YouTube a cercare questa canzone, allora mi hanno riconosciuto e mi hanno fatto uscire”, ha svelato il celebre volto tv.