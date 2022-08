Facchinetti, sfogo dopo il ricovero: il paragone tra medici e politici

Facchinetti, sfogo dopo il ricovero in ospedale e l'intervento: lo stipendio dei medici, paragonato a quello dei politici, lo fa infuriare.

Giorni difficili per Francesco Facchinetti, che è stato ricoverato in ospedale e sottoposto ad un intervento. Il ‘figlio’ dei Pooh, appena dimesso dal nosocomio, ha condiviso con i fan uno sfogo amaro, volto a paragonare lo stipendio dei medici con quello dei politici.

Francesco Facchinetti ricoverato in ospedale

Con una serie di Instagram Stories, Francesco Facchinetti ha annunciato di essere stato assente dai social perché ricoverato in ospedale. Non ha avuto nulla di preoccupante, ma ha comunque subito un intervento chirurgico. Ha esordito:

“In questi giorni non ho postato nulla perché ho avuto parecchie problematiche molto fastidiose che riguardano la mia salute. Sono andato all’ospedale, niente di gravissimo: mi hanno operato, mi hanno rispedito a casa, sono vivo e vegeto e sfortunatamente per voi sono ancora qua”.

Lo sfogo di Francesco Facchinetti

Francesco ha esordito in modo ironico, come al solito, ma entrando nel vivo dello sfogo il suo tono di voce è cambiato. Dopo aver ringraziato i medici e gli infermieri che si sono occupati di lui, ha dichiarato:

“Tornando a casa, ho pensato quanto fossero incredibili tutte le persone che lavorano in ospedale: medici, infermieri, dottori, professori. Risolvono problemi non gravissimi come i miei, ma salvano anche le vite. Su Google ho controllato quanto guadagna mediamente un medico: 1700 euro al mese. Qualcuno potrà dire che non sono pochi. Compariamo la cifra con quella che guadagna chi ci complica la vita, i politici: circa 14.000 euro al mese… Ai posteri l’ardua sentenza”.

Facchinetti è giustamente infuriato. E’ inammissibile che un medico guadagni così poco, così come lo è la retribuzione di un politico.

Cosa ha avuto Francesco Facchinetti?

Prima di congedarsi dai suoi fan, Francesco ha sottolineato che l’Italia è la nazione dove i politici guadagnano di più e ha invitato tutti a ragionare a fondo sulla questione. Sfogo a parte, per quale motivo è finito in ospedale? Facchinetti non è entrato nei dettagli, ma ha assicurato: “ora sto bene“.