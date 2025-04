Un artista a tutto tondo

Francesco Renga, il noto cantante bresciano, ha recentemente condiviso dettagli inediti della sua vita, rivelando non solo la sua carriera musicale, ma anche aspetti intimi della sua vita privata. Con un percorso artistico che abbraccia oltre due decenni, Renga si è affermato come uno dei volti più amati della musica italiana. La sua voce potente e le sue canzoni emozionanti hanno conquistato il cuore di milioni di fan, ma è la sua umanità e il suo legame con la famiglia che emergono con forza in questa nuova intervista.

Un amore che ha segnato la vita

Renga ha parlato della sua relazione con l’ex compagna Ambra Angiolini, un amore che ha segnato profondamente la sua vita. La coppia ha condiviso undici anni insieme, durante i quali sono nati due figli: Jolanda e Leonardo. Nonostante la separazione avvenuta nel 2015, Renga sottolinea l’importanza di mantenere rapporti cordiali e affettuosi con Ambra, per il bene dei loro figli. “Abbiamo sempre cercato di essere genitori presenti e affettuosi”, afferma il cantante, evidenziando come la loro priorità sia il benessere dei ragazzi.

Ricordi e aneddoti

Durante l’intervista, Renga ha rievocato il primo incontro con i genitori di Ambra, un momento che ha lasciato un’impronta indelebile nella sua memoria. “Il papà di Ambra mi ha accolto a torso nudo, con un crocifisso al collo, e mi ha subito fatto sentire a casa”, racconta con un sorriso. Tuttavia, non è mancato un momento di imbarazzo quando Ambra lo rimproverò per aver fatto ubriacare il padre durante una cena. Questi aneddoti non solo rivelano il lato umano dell’artista, ma anche la sua capacità di affrontare con leggerezza le situazioni più delicate.

La famiglia al centro

Oggi, Renga vive a Brescia con il figlio Leonardo, mentre la figlia Jolanda vive con la madre a Milano. Entrambi i ragazzi stanno seguendo le proprie passioni: Jolanda si dedica agli studi di comunicazione e alla musica, mentre Leonardo, più introverso, cresce in un ambiente ricco di stimoli artistici. “Decideranno loro cosa vogliono fare nella vita, ma sono orgoglioso di vederli crescere con valori solidi”, afferma Renga, evidenziando l’importanza della famiglia nella sua vita.

Un legame con la musica

Oltre alla sua vita privata, Renga ha parlato anche delle sue collaborazioni musicali, tra cui quella con Nek, con il quale ha instaurato un’amicizia profonda. “Condividiamo gli stessi valori e la passione per la musica”, dice Renga, sottolineando come i due anni di tour insieme abbiano cementato il loro legame. Inoltre, l’artista ha raccontato un aneddoto emozionante riguardo a Laura Pausini, che lo ha invitato a esibirsi durante un suo concerto a Città del Messico. “È stata un’esperienza da sogno, un’opportunità che non avrei mai immaginato”, conclude Renga, dimostrando la sua gratitudine per le occasioni che la musica gli ha offerto.