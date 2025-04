Francesco Schettino cambia avvocato e rinuncia alla semilibertà

Il ex comandante della Concordia continua a scontare la pena in carcere

Il cambio di avvocato di Francesco Schettino

Francesco Schettino, noto per il naufragio della nave da crociera Concordia nel 2012, ha recentemente preso una decisione sorprendente: ha sollevato dall’incarico la sua avvocatessa, dopo circa dieci anni di collaborazione. La legale, proveniente dal foro di Torre Annunziata, è stata sostituita da un avvocato di Grosseto. Questo cambiamento ha suscitato interrogativi, poiché molti si aspettavano un rinvio dell’udienza per consentire alla nuova difesa di esaminare a fondo la documentazione legale.

La rinuncia alla semilibertà

In un ulteriore sviluppo, Schettino ha deciso di rinunciare, almeno per il momento, alla richiesta di semilibertà. La notizia è stata confermata dall’avvocato Francesca Carnicelli, che ha spiegato che la decisione è stata influenzata da alcune difficoltà emerse riguardo alla proposta lavorativa presentata al tribunale. Questo passo inaspettato ha portato Schettino a continuare a scontare la sua pena nel carcere di Rebibbia, dove sta scontando una condanna definitiva di 16 anni per il naufragio che ha causato la morte di 32 passeggeri.

Le implicazioni legali della scelta di Schettino

La scelta di Schettino di cambiare avvocato e rinunciare alla semilibertà potrebbe avere ripercussioni significative sul suo futuro legale. La nuova difesa avrà il compito di rivedere la strategia legale e valutare eventuali nuove opportunità per la riduzione della pena. Tuttavia, la rinuncia alla semilibertà potrebbe anche indicare una volontà di affrontare direttamente le conseguenze delle sue azioni, senza cercare scorciatoie legali. La situazione di Schettino rimane complessa e in continua evoluzione, con l’opinione pubblica che continua a seguire da vicino ogni sviluppo.