La decisione inaspettata di Schettino

Francesco Schettino, l’ex comandante della Costa Concordia, ha sorpreso tutti con la sua recente decisione di rinunciare alla richiesta di semilibertà. Condannato a 16 anni di reclusione per il naufragio del 2012, che costò la vita a 32 persone, Schettino ha comunicato la sua scelta ai giudici del tribunale di Sorveglianza di Roma nel giorno dell’udienza. La sua avvocato, Francesca Carcinelli, ha spiegato che la decisione è stata presa a causa di difficoltà con la proposta lavorativa che era stata presentata al tribunale.

Le difficoltà lavorative e la chiusura del procedimento

La rinuncia di Schettino è stata motivata da problematiche legate alla possibilità di svolgere un’attività lavorativa all’esterno del carcere. In passato, era emerso che l’ex comandante avrebbe potuto lavorare presso la Fabbrica di San Pietro, partecipando al progetto ‘Seconda Chance’ per la digitalizzazione del patrimonio culturale. Tuttavia, secondo quanto dichiarato dal suo legale, potrebbero essere sorti problemi su questa opportunità, portando Schettino a decidere di chiudere il procedimento per la semilibertà.

Un futuro incerto ma non definitivo

Nonostante la rinuncia attuale, la scelta di Schettino non è necessariamente definitiva. Il suo avvocato ha sottolineato che, se in futuro ci saranno le condizioni favorevoli, potrebbe essere presentata nuovamente la richiesta di semilibertà. Schettino, attualmente detenuto nell’istituto penitenziario di Rebibbia, ha mantenuto una condotta tale da poter usufruire di permessi premio e ha lavorato alla digitalizzazione di alcuni processi durante la sua reclusione.

Il caso di Schettino continua a suscitare interesse e dibattito, non solo per la gravità del reato commesso, ma anche per le implicazioni legali e sociali legate al suo reinserimento nella società. La sua storia è un esempio di come le scelte personali e le opportunità lavorative possano influenzare il percorso di un detenuto verso la libertà.