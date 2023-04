Francesco Totti e Thomas dei Maneskin: comitiva vip al concerto di Ramazzotti

Anche uno scatenato Francesco Totti e Thomas dei Maneskin: una vera comitiva vip all’ultimo concerto romano di Eros Ramazzotti. E da quanto riportano media e social il “capitano” si è anche lanciato in una entusiastica diretta Instagram durante l’esibizione del cantante, fresco nonno dopo che sua figlia Aurora avuta con Michelle Hunzicker ha partorito.

Comitiva vip al concerto di Ramazzotti

Insomma, un parterre d’eccezione al concerto di Eros Ramazzotti al PalaEur di Roma di venerdì 7 aprile che in un certo senso si è trasformato in uno “spettacolo nello spettacolo” grazie ai social. IL primo ed il più scatenato era proprio Francesco Totti che entusiasta si è lanciato “in una diretta social mentre Ramazzotti si esibisce”. Da quanto scrive Open il capitano indugia a lungo sul palco, per poi “svelare la sua particolare compagnia per la serata”.

Il video con Francesco, Gigi e Thomas

Cioè? Chi c’era con lui? Quando l’ex capitano della Roma gira lo smartphone, infatti, compaiono alle sue spalle altri vip: in primis Gigi D’Alessio che sorride con un certo imbarazzo e di fianco al cantante napoletano un quasi “timido” membro dei Maneskin. Forse è Damiano, tifosissimo romanista che con Totti ci andrebbe a piedi in Patagonia? No, con Totti e D’Alessio si scorge il più timido Thomas Raggi, che accenna un saluto.