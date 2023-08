Francesco Vecchi si è sbilanciato sulla rivoluzione che sta avvenendo a Mediaset per mano di Pier Silvio Berlusconi. Nello specifico, si è soffermato sul cambio di guardia più chiacchierato, quello tra Barbara D’Urso e Myrta Merlino.

Ospite de La Terrazza della Dolce Vita, ciclo di interviste condotte da Simona Ventura, Francesco Vecchi ha detto la sua sull’addio di Barbara D’Urso. Non solo, il conduttore di Pomeriggio 5 ha commentato anche l’arrivo di Myrta Merlino e Bianca Berlinguer a Mediaset. In merito a Carmelita, ha ammesso che quando ha saputo della sua cacciata è rimasto sconvolto. Ha dichiarato:

Parlando dell’arrivo di Myrta Merlino al posto di Barbara D’Urso, Francesco ha dichiarato:

“Myrta? Secondo me lei ha un compito molto difficile. Lei fino a quest’anno ha fatto un programma con molta rilevanza dal punto di vista degli ospiti, con un pubblico abbastanza piccolo numericamente. E passa a fare un programma che ha un pubblico molto grande e molto vasto, quindi trovo che la sfida sia più complessa per Myrta Merlino che non per Bianca Berlinguer”.