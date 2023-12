Terribile tragedia in Francia, e più nello specifico nella cittadina di Meaux (Parigi), dove una madre e i suoi quattro figli piccoli sono stati ritrovati morti nella serata di lunedì 25 dicembre. Il primo sospettato è il padre: l’uomo sarebbe stato arrestato dopo aver tentato una fuga.

Madre e figli trovati morti in casa: il terribile pluriomicidio

Il procuratore Jean-Baptiste Bladier lo ha confermato nelle scorse ore: in Francia è stata aperta un’indagine per omicidio volontario. Tutto è partito dal ritrovamento dei cinque cadaveri, quello della madre e quelli dei suoi figli, avvenuto nella serata di ieri in una casa di Meaux. Secondo i media locali, il primo sospettato per questo crimine sarebbe il padre dei bambini, un uomo di 33 anni che è già stato arrestato. Attualmente, non si conoscono ulteriori dettagli sulla dinamica dell’omicidio.

Madre e figli trovati morti in casa: i precedenti

Negli scorsi mesi, diversi episodi simili a questo sono purtroppo avvenuti in tutto il territorio dell’Ile-de-France. Un altro infanticidio multiplo risale alla fine di novembre, quando un uomo andè spontaneamente dalla polizia a raccontare di aver ammazzato brutalmente le sue tre figlie. Storia molto simile a quella del gendarme di Vemars, che aveva commesso il medesimo pluriomicidio soltando un mese prima.