Darmanin, oggi in visita a Roma, dice: "Migranti sbarcati a Lampedusa? La Francia non li accoglierà"

C’è attesa per l’arrivo a Roma, previsto questo pomeriggio, del ministro dell’Interno francese Gerald Darmanin. Alcune sue dichiarazioni però, rilasciate prima dell’arrivo nella Capitale, stanno già facendo discutere, in particolar modo quelle in riferimento alla possibilità di accogliere in Francia i migranti sbarcati a Lampedusa.

“La Francia non accoglierà parte dei migranti arrivati recentemente a Lampedusa“, ha detto il ministro dell’Interno Darmanin, incalzato da alcune domande prima della partenza per Roma. Ha poi aggiunto: “No, la Francia non si appresta a farlo, la Francia vuole aiutare l’Italia a controllare la sue frontiere per impedire alla gente di venire“.

“Sarebbe un errore di giudizio considerare che i migranti, siccome arrivano in Europa, devono essere subito ripartiti in tutta Europa e in Francia, che fa ampiamente la sua parte” ha spiegato Darmanin. Il ministro dell’Interno, su richiesta del presidente Macron, arriverà in Italia per discutere di cooperazione europea a proposito dell’afflusso dei migranti a Lampedusa.

Ai microfoni di Europe 1 Darmanin ha poi concluso: “Ciò che vogliamo dire ai nostri amici italiani, che credo siano perfettamente d’accordo con noi, è che dobbiamo proteggere le frontiere esterne dell’Unione europea e soprattutto esaminare subito le richieste d’asilo. Quando non ci sono le condizioni, rimandare i migranti nel loro Paese“.