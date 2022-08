Fratelli d’Italia propone una commissione d’inchiesta sulle reazioni avverse ai vaccini anti Covid

Il partito favorito dai sondaggi chiede di accertare la "responsabilità sui danni collaterali causati dai vaccini soprattutto sui giovani"

Istituire una commissione d’inchiesta sulle reazioni avverse dovute ai vaccini anti Covid: è questa la proposta di Fratelli d’Italia, che si trova attualmente ad essere il partito favorito dai sondaggi per le prossime elezioni.

Fratelli d’Italia propone una commissione d’inchiesta sulle reazioni avverse ai vaccini Covid

“Si susseguono giornalmente notizie sugli effetti negativi, anche gravi, per la nostra salute, come conseguenza della profilassi vaccinale anti SARS-CoV-2″, scrive in una nota Edmondo Cirielli, deputato di Fratelli d’Italia. “Il Prac dell’Ema ha appena reso noto che l’assunzione del vaccino anti-Covid Nuvaxovid, prodotto da Novavax, può portare miocarditi e pericarditi“.

“Gli stessi problemi che hanno presentato, sebbene in rari casi – secondo recenti indagini in Israele e negli Stati Uniti, dove la vaccinazione anti-Covid è già molto diffusa tra i giovani – gli adolescenti che hanno ricevuto il vaccino mRNA (Pfizer, BioNTech o Moderna), in genere dopo alcuni giorni dalla seconda dose“, prosegue nella sua disamina il parlamentare e questore della Camera.

“Intanto gli esperti continuano a dichiarare che i benefici superano ampiamente i possibili effetti indesiderati”.

Fratelli d’Italia sui Vaccini anti Covid: “Il momento di fare chiarezza”

Proprio per tali motivi, Cirielli afferma che “è giunto il momento di fare definitivamente chiarezza”.

Annuncia inoltre che Fratelli d’Italia proseguirà su questo tema: “Proporrò, nella prossima legislatura – spiega il deputato – l’istituzione di una commissione di inchiesta per accertare quantità e responsabilità sui danni collaterali causati dai vaccini soprattutto sui giovani”.

Infine chiosa: “Politici, tecnici e sub commissari dovranno pagare se colpevoli”.