Il sondaggio di BiDiMedia registra un sorpasso del PD che ora è il primo partito nelle intenzioni di voto degli italiani. Partita aperta per le elezioni

Dopo mesi di dominio incontrastato di Fratelli d’Italia (FdI), per la prima volta il Partito Democratico (PD) riesce a superare il partito di Giorgia Meloni. Il sondaggio di BiDiMedia sorride ad Enrico Letta che può tirare un sospiro di sollievo.

Elezioni 25 settembre, sondaggio BiDiMedia: il Pd sorpassa Fratelli d’Italia

Si riapre la partita tra i due poli di destra e sinistra. Il PD vola al 24,5% nelle intenzioni di voto degli italiani, segue FdI al 24,3%. Il distacco è solo dello 0,2% ma è un segnale positivo per il centrosinistra. Molto probabilmente l’alleanza con Azione/+Europa ha agito da catalizzatore portando il PD in vantaggio. Ma questo sorpasso è davvero fondamentale per una possibile vittoria del centrosinitra alle elezioni?

I numeri delle due coalizioni

Sicuramente il sorpasso è un segnale molto positivo, ma stando ai dati il centrodestra è sempre in vantaggio anche se perde territorio. La coalizione Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia è al 44,2%; l’alleanza tra PD, Azione/+Europa, Articolo Uno, Europa Verde e Sinistra Italiana è al 35,6%. Nulla da fare dunque, la destra resta ancora in vantaggio in caso di ballottaggio. Letta sperava in un “campo largo” con Italia Viva di Renzi e il Movimento 5 Stelle di Conte, che di fatto sono diventati il terzo polo.

Se i due partiti si fossero uniti a Letta, il centrosinistra sarebbe arrivato al 47,3%.