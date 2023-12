We’ll never walk alone – Non cammineremo mai soli: è questo lo slogan della raccolta fondi lanciata su Gofundme per aiutare Emma e Alex, due fratellini di 9 e 5 anni, colpiti da una terribile tragedia. Nel giro di pochi mesi, infatti, i due bimbi hanno perso prima il papà e poi anche la mamma. In loro aiuto, per fortuna, è arrivato lo zio che ha chiesto l’affidamento dei nipoti andando incontro, suo malgrado, a difficoltà economiche non indifferenti. Per questo motivo gli amici della famiglia si sono uniti intorno a loro per aiutarli attivando una campagna di raccolta fondi online.

We’ll never walk alone: la campagna di raccolta fondi per Emma e Alex

Spesso internet può essere un posto dove serpeggiano l’odio e la rabbia, ma in molti casi è un posto meraviglioso dove tante persone, sconosciute tra loro, possono unirsi per una causa comune. E’ il caso della raccolta fondi lanciata su Gofundme a fine novembre da Francesco Beretta, Loris Canova, Jacopo Canova, Andrea Inchingolo, Danilo Rota, Marco Ostan e Alberto Maria Gambino, un gruppo di amici di Cologno Monzese che ha virtualmente abbracciato Emma e Alex raccogliendo grande appoggio sul web: nelle prime due settimane sono stati raccolti più di 7 mila euro che contribuiscono a raggiungere l’obbiettivo fissato a 25 mila euro.

I due piccoli, infatti, hanno prima perso il papà a seguito di una lunga malattia e solo qualche mese dopo hanno perso la mamma a causa di una complicazione durante un intervento di routine. “Il nostro eroe, papà Angelo, è venuto a mancare a febbraio 2023 a causa di un tumore al cervello, dopo una lunga agonia durata anni e dopo aver visto nei suoi occhi e nel suo corpo un sacco di sofferenza. Era un gigante dal cuore buono che ha sempre lottato fino all’ultimo istante per restare con NOI. Ad agosto 2023 la nostra cara mamma ci ha lasciati e ha raggiunto tra gli angeli il nostro papà. In un attimo siamo rimasti SOLI AL MONDO“.

Nella tragedia, però, Emma e Alex sono stati subito circondati dall’amore della loro famiglia e in particolare dallo zio Elvis, fratello di Angelo, che con la moglie ha chiesto l’affidamento dei fratellini, andando incontro, però, a importanti difficoltà economiche: “Pur mettendocela tutta – recita l’appello – e con tutto l’amore a disposizione, per i nostri zii è complicato badare a noi con solo le loro forze; pertanto vi chiediamo di prenderci per mano e accompagnarci, per un tratto della nostra vita, per non farci camminare da soli”.

Come aiutare Emma e Alex

Tutti coloro che volessero dare il proprio contributo aiutando Emma e Alex possono collegarsi alla pagina della raccolta fondi e fare la propria donazione. E’ inoltre stata aperta una pagina Instagram collegata alla raccolta fondi dove sarà possibile seguire tutti gli aggiornamenti della campagna.