Davide Frattesi nudo su Instagram, la foto del calciatore è stata visualizzata da 72 mila followers: ipotesi telefono hackerato.

Il centrocampista Davide Frattesi ha postato su Instagram una foto in cui compare totalmente nudo. Dopo la diffusione dello scatto, il calciatore ha pubblicato un messaggio spiegando che il suo smartphone sarebbe stato hackerato.

Frattesi nudo su Instagram, foto visualizzata da 72 mila followers: “Sono stati hackerato”

Davide Frattesi è uno dei calciatori più ambiti del mercato estivo 2022 ma il suo ritorno alla Roma sembra essere ormai assicurato. Nelle ultime ore, tuttavia, l’atleta è stato protagonista di una spiacevole vicenda che ha scatenato numerose polemiche.

Tra le Instagram Stories di Frattesi, infatti, è apparso uno scatto in cui il calciatore è apparso totalmente nudo allo specchio. La foto è diventata rapidamente virale nonostante il diretto interessato abbia rapidamente provveduto alla rimozione dell’immagine.

Poco dopo la pubblicazione dello scatto, il centrocampista del Sassuolo e della Nazionale Italiana che si trova a Ibiza in vacanza con l’amico Gianluca Scammacca ha condiviso sempre tra le Instagram Stories un messaggio attraverso il quale spiegava che il suo smartphone aveva subito un attacco hacker. In particolare, Frattesi ha scritto: “Ragazzi scusate ma qualcuno ha hackerato in qualche modo il telefono ed è stata postata questa foto… mi dispiace!”.

Intanto, la foto eliminata è stata visualizzata dai fan del calciatore che su Instagram vanta un seguito di 72 mila followes. Dopo aver visto l’immagine, il caso è scoppiato su Twitter dando origine a un acceso dibattito tra gli utenti che popolano la nota piattaforma social.