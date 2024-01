Freddo da record in Svezia: -43 gradi

Freddo da record in Svezia: -43 gradi

Gelo artico in Svezia, dove le temperature hanno registrato picchi di -43,6 gradi. Questo ha portato molti disagi.

Temperature da record in Svezia, dove le temperature con picchi di oltre 43 gradi hanno portato a disagi importanti in tutta la Scandinavia.

Temperature record in Svezia

L’inverno sta facendo timidamente capolino nelle nostre regioni, altra storia invece per quanto riguarda il resto del mondo.

Alcune aree sono state letteralmente invase da neve, freddo e gelo artico, come la Svezia.

Nel Paese ma anche nelle vicine Norvegia e Finlandia, le temperature hanno toccato i -43 gradi.

Per questo motivo ci sono state molte difficoltà, in effetti sebbene parliamo di Paesi prettamente nordici, si tratta di un record: è la temperatura più bassa registrata a gennaio negli ultimi 25 anni.

Disagi in Svezia

A causa del maltempo, tante auto sono rimaste bloccate sulla neve della E22, inoltre molte linee di autobus e treni sono stati cancellati.

Alcuni automobilisti fermi da ore, sono stati intervistati dalle emittenti locali: “Siamo fermi da ore però abbiamo visto che i soccorritori stanno facendo il possibile, spalando la neve senza sosta. Le auto pian piano si stanno muovendo, speriamo di tornare presto a casa”.

Queste persone sono senza cibo né acqua, quindi si tratta di una situazione abbastanza critica, a tal punto che è anche intervenuto l’esercito con i veicoli cingolati.

Tanti altri problemi poi oltre ai disagi per il traffico e i trasporti, infatti sono state chiuse le scuole e molti sono rimasti senza corrente né acqua nelle proprie abitazioni.

Anche Norvegia e Finlandia non se la passano bene, rispettivamente con – 15 gradi e -38. Nulla in confronto però alla minima rilevata presso la stazione di Kvikkjokk-Arrenjarka, appunto in Svezia. Si tratta della temperatura più bassa mai rilevata nella storia di questa stazione da quando sono iniziati i rilevamenti, ovvero nel 1888.