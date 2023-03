Frusta la figlia con il cavo elettrico poi irrompe a casa della suocera: arrestata, a Sant’Agata Bolognese il rimprovero nei confronti di una 15enne è diventato la brutale aggressione di una madre che poi è arrivata fin dentro casa della nonna delle vittima a reclamare la figlia fuggita. Da quanto si apprende il rimprovero era di essere disordinata e indifferente ai lavori domestici, perciò una 45enne di origine cinese ha colpito la figlia con un cavo elettrico usato come una frusta e l’ha leggermente ferita.

Frusta la figlia con il cavo elettrico

A quel punto l’adolescente si è rifugiata dalla nonna paterna con i due fratellini più piccoli ma la madre “ha fatto irruzione a casa della suocera 77enne pretendendo la restituzione dei figli”. I carabinieri sono intervenuti ed hanno arrestato la donna dopo che a chiamali era stata l’anziana suocera, italiana. La nonna della vittima si era vista arrivare a casa i tre nipoti impauriti dopo la sfuriata della madre e la maggiore le ha raccontato di essere rimasta ferita da una ‘frustata’. Dopo il fermo la 45enne si sarebbe giustificata dicendo di aver semplicemente rimproverato la figlia ma era molto agitata ed è stata condotta in una struttura ospedaliera per accertamenti.

La donna perde di nuovo il controllo

I suoi tre figli sono stati affidati alla nonna paterna perché il di lei figlio e padre dei ragazzi al momento è all’estero per lavoro. Ma non era finita: dopo poche ore la donna ha fatto irruzione a casa della suocera ed ha preteso la restituzione dei tre figli prendendo a calci il fidanzatino della figlia 15enne presente in casa, senza procuragli lesioni. A quel punto è scattato l’arresto ai domiciliari per violazione di domicilio aggravata.