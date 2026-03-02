Fuga dopo l'alt della polizia a Roma: scontro frontale con tre vittime

Un inseguimento nella periferia di Roma si è trasformato in un incidente mortale: tre membri di una famiglia sono deceduti dopo l'impatto con un'auto che aveva ignorato l'alt della polizia

Una serie di manovre avviate nella periferia di Roma ha provocato la morte di tre persone a seguito di un impatto frontale. Un veicolo fermato per un controllo si è allontanato alla vista degli agenti, dando avvio a un inseguimento al quale hanno partecipato la polizia e una pattuglia dei carabinieri. La collisione ha coinvolto un altro mezzo privato su cui viaggiavano le vittime.

Le autorità intervenute hanno immediatamente circoscritto l’area per i soccorsi e per i rilievi tecnici. Gli inquirenti stanno ricostruendo la dinamica dell’inseguimento e dell’incidente per chiarire modalità e responsabilità. Gli accertamenti tecnici e i rilievi della polizia scientifica proseguiranno per determinare con precisione le cause dell’urto.

Come è cominciata la fuga

Secondo la ricostruzione preliminare, tutto è iniziato quando una pattuglia della polizia ha intimato l’alt a un’auto in transito nella zona Quarticciolo/Tor Tre Teste. Il veicolo, anziché fermarsi, si è dato alla fuga e ha provocato la reazione delle forze dell’ordine. Alla presenza della polizia si è poi aggiunta una gazzella dei carabinieri, trasformando l’intervento in un inseguimento a più mezzi lungo le strade cittadine.

Durata e traiettoria dell’inseguimento

L’inseguimento è proseguito per alcuni chilometri. Giunto all’altezza di via Collatina, il veicolo inseguito ha invaso la corsia opposta. La svolta ha causato lo scontro frontale con un’auto privata su cui viaggiava una famiglia. Quel momento ha rappresentato il punto critico della catena di eventi, con l’impatto che ha prodotto esiti fatali.

Le vittime e le condizioni dei coinvolti

Il secondo veicolo trasportava tre persone riconducibili a un nucleo familiare. Il marito, 70 anni, e la moglie, 64 anni, sono deceduti sul posto. Il figlio, 41 anni, è morto poco dopo il trasporto al policlinico Umberto I.

L’esito del sinistro ha suscitato sgomento nella comunità locale. Le autorità hanno avviato accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente e le responsabilità. Proseguono gli interventi della polizia scientifica e degli inquirenti per chiarire i passaggi chiave della catena degli eventi.

Stato degli occupanti del veicolo inseguitore

Proseguono le indagini mentre la polizia scientifica esegue rilievi e accertamenti tecnici sul luogo. Due dei tre occupanti del veicolo in fuga sono stati trasportati in ospedale per accertamenti sanitari. Il terzo, risultato illeso, è stato fermato dagli agenti sul posto.

Tutti e tre sono stati successivamente arrestati. Le accuse comprendono omicidio stradale, resistenza, violazione degli obblighi verso funzionari e possesso di oggetti atti allo scasso.

All’interno dell’abitacolo gli investigatori hanno repertato dispositivi elettronici e attrezzi. Tra gli oggetti sono stati segnalati un jammer, ossia un dispositivo che interferisce le comunicazioni radio, e diversi cacciaviti. Questi elementi hanno alimentato i sospetti circa le intenzioni del gruppo.

Il veicolo è stato posto sotto sequestro per gli approfondimenti tecnici; restano aperti gli accertamenti sulla dinamica dell’inseguimento e sui ruoli degli indagati.

Intervento delle autorità e rilievi tecnici

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il servizio emergenza sanitaria 118 e la polizia locale, che ha delimitato l’area per consentire i soccorsi e le operazioni di rilievo. Il VI Gruppo Torri della polizia locale ha avviato le indagini sulla dinamica del sinistro, raccogliendo testimonianze, visionando immagini di sorveglianza e acquisendo i dati tecnici dei veicoli coinvolti. Alcuni elementi sono stati posti sotto sequestro per gli approfondimenti tecnici.

Fasi dell’accertamento

Le attività investigative prevedono controlli sui movimenti del veicolo inseguitore, l’analisi dei danni e la ricostruzione delle traiettorie interessate dall’impatto. Gli investigatori eseguono inoltre l’esame delle prove materiali rinvenute negli abitacoli e verificano i tracciati logistici dei mezzi coinvolti. L’obiettivo è ricostruire con precisione la sequenza degli eventi che ha causato la perdita delle tre vite umane e accertare eventuali responsabilità penali.

Restano aperti gli accertamenti sulla dinamica dell’inseguimento e sui ruoli degli indagati; gli sviluppi tecnici e le risultanze delle perizie saranno comunicati al termine delle verifiche.

Implicazioni e riflessioni

Le risultanze delle perizie saranno comunicate al termine delle verifiche. Questo episodio solleva questioni sulla sicurezza stradale e sulla gestione degli inseguimenti da parte delle forze dell’ordine. Quando una fuga aumenta il rischio per terzi, le conseguenze possono essere irreversibili. L’impiego di dispositivi come i jammer e di strumenti da scasso rinvenuti nell’abitacolo alimenta il dibattito su moventi e intenzioni alla base della fuga.

Le autorità hanno disposto che le indagini proseguano a ritmo serrato per chiarire ogni dettaglio e ricostruire la dinamica dell’episodio. Resta aperta la riflessione sulla necessità di procedure operative che riducano il rischio per i cittadini durante gli inseguimenti stradali. Sul piano operativo, saranno valutate le risultanze tecniche e gli eventuali adeguamenti alle direttive in uso; le autorità giudiziarie e di polizia continueranno ad aggiornare gli sviluppi investigativi.