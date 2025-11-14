La fuga di Elia Del Grande, condannato a 30 anni per l’omicidio della propria famiglia nel 1998, ha scosso l’Emilia e il Varesotto. Dopo quasi due settimane di latitanza, le autorità hanno ricostruito gli spostamenti del 49enne e avviato indagini per chiarire chi lo abbia aiutato durante la fuga, con la compagna Rossella Piras tra gli indagati.

La fuga di Elia Del Grande e il fermo: cosa è emerso

L’uomo è stato fermato a Cadrezzate, nel Varesotto, approfittando della sua conoscenza del territorio. Al momento della cattura, l’uomo non avrebbe opposto resistenza ed è stato descritto come tranquillo e silenzioso. Il suo trasferimento in una nuova casa-lavoro è ora soggetto alle decisioni del magistrato di Sorveglianza di Modena.

Nel frattempo, a Cadrezzate si respira maggiore serenità. Il sindaco Cristian Robustellini ha ringraziato le forze dell’ordine e la magistratura per aver chiuso la fase critica dell’emergenza.

Fuga di Elia Del Grande, perché la compagna è indagata: le gravi accuse

Durante i tredici giorni di fuga, Del Grande avrebbe soggiornato nei boschi nei dintorni di Cadrezzate, approfittando della sua conoscenza del territorio e dei legami locali. Gli investigatori ritengono probabile l’intervento di terzi, sia nel trasporto dall’Emilia al Varesotto, sia nell’assisterlo mentre si nascondeva al freddo senza mezzi di comunicazione o sostentamento. Per questo motivo sono stati aperti due fascicoli: uno a Modena, da cui è partita la fuga, e uno a Varese, dove è terminata.

Rossella Piras, 57enne compagna di Del Grande, è finita nel registro degli indagati dalla Procura di Varese con l’accusa di aver facilitato la latitanza dell’uomo. L’iscrizione emerge da un decreto di perquisizione eseguito dai carabinieri, che nei giorni precedenti avevano controllato diverse abitazioni tra Cadrezzate e Monate alla ricerca di possibili complici.