Durante il Congresso Internazionale 2023 della Società Europea per la Medicina Respiratoria, è stato presentato uno studio condotto dall’Università di Hangzhou in Cina.

Lo studio scientifico ha confermato che il fumo accelera il processo di invecchiamento, dimostrando che i telomeri nei cromosomi si accorciano più rapidamente in coloro che fumano, indicando una minore capacità di rigenerazione e riparazione delle cellule.

Il fumo, lo studio rivela: “Accelera il deterioramento delle cellule”

Lo studio dimostra che smettere di fumare può significativamente ridurre il rischio di invecchiamento precoce, poiché il fumo accelera il deterioramento dei telomeri, che sono importanti per la salute delle cellule. Questa ricerca evidenzia l’importanza di abbandonare il tabacco per preservare la giovinezza cellulare, e a prevenire molte malattie, come disturbi cardiovascolari, diabete e perdita di tessuto muscolare.

Fumo, impatto anche sui globuli bianchi

La quantità di sigarette fumate correla direttamente con il processo di invecchiamento, la relazione è stata presa in esame dai ricercatori.

I ricercatori, guidati da Siyu Dai, hanno esaminato i dati genetici di quasi 500.000 individui dalla banca dati Biobank del Regno Unito. La loro scoperta indica che il fumo ha un impatto significativo sull’accorciamento dei telomeri nei globuli bianchi, cellule cruciali per il sistema immunitario. Questo effetto è più pronunciato in coloro che consumano un maggior numero di sigarette regolarmente. Per gli ex fumatori, l’effetto è minore e non statisticamente significativo.