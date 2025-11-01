Funerali di Evan Delogu: tributo e celebrazione della sua vita

Evan Delogu, fratello della nota conduttrice Andrea, è stato ricordato in un emozionante funerale a Bellaria, circondato dall'affetto sincero di amici e familiari. L'evento ha rappresentato un momento di profonda commozione e unità per tutti coloro che lo hanno conosciuto e amato.

Il pomeriggio di venerdì 31 ottobre ha visto la celebrazione dei funerali di Evan Oscar Delogu, un ragazzo di soli diciotto anni tragicamente scomparso in un incidente stradale. La sua morte, avvenuta mercoledì scorso, ha gettato un’ombra di dolore su Bellaria Igea Marina, la sua città natale, dove amici e familiari si sono riuniti per porgergli un ultimo saluto.

Evan, mentre viaggiava in moto, ha perso il controllo del veicolo e si è schiantato contro un palo della luce il 29 ottobre. L’episodio ha lasciato la comunità in stato di shock e incredulità, portando a una serie di messaggi di cordoglio giunti da ogni parte.

Il funerale: un momento di grande emotività

Le esequie di Evan si sono svolte presso il cimitero monumentale della località romagnola, dove circa 500 persone hanno partecipato per rendere omaggio al giovane. Durante la cerimonia, è stato esposto un grande cuore di rose bianche, simbolo dell’amore e della tristezza che circondava l’evento. La funzione, celebrata secondo il rito ortodosso, è stata officiata da due sacerdoti di lingua romena, che hanno guidato i presenti in preghiera e riflessione.

Il supporto di amici e familiari

Tra i partecipanti si è potuto notare anche il sindaco di Bellaria Igea Marina, Filippo Giorgetti, e diverse autorità locali, insieme a figure del mondo dello spettacolo come Luigi Bruno, ex fidanzato di Andrea Delogu, e il ballerino Nikita Perotti, attuale compagno di danza della conduttrice nel programma Ballando con le Stelle. I presenti hanno espresso il loro sostegno a Andrea, che ha vissuto il momento con un intenso silenzio e profondi sentimenti di dolore.

Le parole del padre e la reazione della Rai

Walter Delogu, padre di Evan, ha condiviso un commovente messaggio sui social, invitando chiunque volesse dare l’ultimo saluto al figlio a partecipare alla cerimonia. Le sue parole, intrise di tristezza, riflettono l’impatto devastante che la perdita ha avuto sulla famiglia: “Il destino che avrebbe dovuto colpire me ha preso te, non me lo so spiegare”.

In un contesto così difficile, Milly Carlucci, conduttrice di Ballando con le Stelle, ha commentato la situazione di Andrea, lasciando intendere che la programmazione del talent show continuerà nonostante il lutto. La Carlucci ha affermato: “Le siamo vicini e per il momento questo è tutto. Affetto e condivisione, e poi la vita ci dirà cosa succede”. Questo lascia aperta la possibilità che Andrea possa decidere di continuare la sua avventura televisiva, ma solo il tempo dirà quali saranno le sue scelte.

Il ricordo di Evan

Durante la cerimonia, i compagni di scuola di Evan, provenienti dall’Istituto alberghiero Malatesta, hanno voluto esprimere il loro affetto lasciando biglietti accanto alla bara bianca. Il dolore era palpabile, con molti amici che si stringevano tra le braccia per conforto, mentre il sacerdote ricordava che “Evan non è morto, ma vive con Gesù”. Questo messaggio di speranza ha offerto un attimo di conforto a chi era presente.

La sepoltura di Evan ha avuto luogo nel silenzio solenne del camposanto, dove i partecipanti hanno sfilato per dare un ultimo saluto. Andrea, visibilmente provata, ha cercato di raccogliere i propri pensieri e sentimenti, in un momento di intenso affetto per il fratello scomparso.

La comunità di Bellaria si è unita in un forte abbraccio collettivo, condividendo il dolore per la perdita di un giovane che avrebbe dovuto avere un futuro luminoso davanti a sé. La sua memoria rimarrà viva nei cuori di tutti coloro che lo hanno conosciuto e amato.