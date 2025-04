Un evento di portata mondiale

Il 26 aprile, a partire dalle 10 del mattino, Piazza San Pietro si trasformerà in un palcoscenico di grande rilevanza internazionale per i funerali di Papa Francesco. Sono ben 160 le delegazioni ufficiali confermate, pronte a rendere omaggio al pontefice scomparso. Questo evento non solo segna la fine di un’era, ma rappresenta anche un momento di unione tra diverse culture e nazioni, tutte unite nel rispetto e nella commemorazione di un leader spirituale che ha toccato le vite di milioni di persone in tutto il mondo.

Le delegazioni di spicco

Al posto d’onore, la delegazione argentina, guidata dal presidente Javier Milei, sottolinea l’importanza delle radici del pontefice. L’Italia, paese in cui Francesco ha esercitato il suo ministero, sarà rappresentata dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, accompagnato dalla figlia Laura e dalla premier Giorgia Meloni. Questo gesto simboleggia non solo il rispetto per il Papa, ma anche l’unità del popolo italiano in un momento di lutto collettivo.

Protocolli e disposizioni

Il protocollo per l’evento prevede un’organizzazione meticolosa. Le postazioni sul sagrato della Basilica Vaticana seguiranno un ordine preciso, con i sovrani regnanti disposti in ordine alfabetico. Questo approccio, che si rifà alla tradizione diplomatica francese, garantirà un ordine e una dignità all’evento. Tra i capi di Stato presenti, spiccano nomi di rilievo come il tedesco Frank-Walter Steinmeier, il brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva e il presidente statunitense Donald Trump, che parteciperanno a questo momento solenne.

Rappresentanza internazionale

La partecipazione di leader europei e internazionali, come il presidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyen e il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres, evidenzia l’importanza globale di Papa Francesco. La Cina sarà rappresentata dal vice presidente Chen Chin-Jen, un segno della rilevanza del pontefice anche in contesti geopolitici complessi. Questo evento non è solo un addio, ma un’opportunità per riflettere sull’eredità di un uomo che ha cercato di promuovere la pace e la comprensione tra i popoli.