I funerali di Papa Francesco, evento di grande rilievo e partecipazione mondiale, ha offerto uno scenario inaspettato per una dichiarazione controversa. Andrea Stroppa, referente italiano di Elon Musk, ha colto l’occasione per lanciare una dura critica contro i politici italiani, suscitando reazioni immediate e accese polemiche.

Il delegato italiano di Elon Musk, Andrea Stroppa: chi è

Andrea Stroppa, informatico romano nato nel 1994, è conosciuto per il suo passato da hacker e per il suo attuale ruolo di consulente non ufficiale di Elon Musk in Italia. Autodidatta con un diploma da perito tecnico, Stroppa ha raggiunto una posizione di rilievo nel panorama tecnologico italiano, grazie anche alla sua collaborazione con Marco Carrai, imprenditore vicino a Matteo Renzi, che lo ha introdotto nel mondo della cybersicurezza. La sua connessione con Musk ha attirato molta attenzione, con Stroppa che descrive il magnate come una figura quasi messianica e si definisce un suo “amico orgoglioso”.

Ha assunto ruoli di consulenza in diverse aziende di Musk, tra cui Starlink, e ha frequentemente discusso questioni italiane con l’imprenditore. La sua notorietà è cresciuta anche a causa di alcune dichiarazioni controverse e del suo coinvolgimento in temi politici.

Recentemente, Stroppa è stato messo sotto scorta dopo un incendio doloso al Tesla Center di Roma, un atto che Musk ha definito come “terrorismo”. Inoltre, ha accusato il governo italiano di tramare contro Starlink tramite modifiche alla legge spaziale, suscitando reazioni contrastanti nel panorama politico italiano.

Nonostante le polemiche, Stroppa resta una figura influente nel dibattito tecnologico e politico del paese, spesso al centro di discussioni riguardanti la sicurezza, la politica e le relazioni internazionali.

Funerali Papa Francesco, Andrea Stroppa lancia una polemica da piazza San Pietro

Durante i funerali di Papa Francesco, arriva una critica da parte del referente italiano di Elon Musk indirizzata ai politici italiani.