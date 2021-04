Funerali Principe Filippo: chi ci sarà, dove si terrà la cerimonia e a che ora

Sabato 17 aprile alle ore 15 si terranno i funerali del Principe Filippo. Per le norme anti-Covid e la volontà del monarca, sarà una cerimonia privata.

Alla vigilia dei suoi 100 anni e dopo oltre sette decadi trascorse al fianco della moglie, si è spento il principe Filippo. Dopo un lungo ricovero era tornato dai suoi familiari, ma il marito della Regina Elisabetta non è riuscito a sconfiggere il lungo periodo di malattia.

Sabato 17 aprile alle ore 15 (le 16 in Italia) si terranno i funerali del Principe Filippo. Sarà una cerimonia intima e ristretta, che si terrà nella cappella di San Giorgio, vicino al castello di Windsor, residenza della famiglia reale. Solo trenta le persone presenti, tra le quali il nipote Harry (che ha lasciato in California la moglie Meghan) e un aristocratico italiano.

Funerali Principe Filippo

Una cerimonia raccolta quella che si terrà nel pomeriggio di sabato 17 aprile per onorare con un ultimo sauto il Principe Filippo.

Saranno rispettate le limitazioni vigenti nel Regno Unito per contenere i rischi di contagio da Covid-19 e le volontà del monarca.

I partecipanti alla cerimonia e i suoi dettagli sono stati accuratamente controllati dalla 95enne sovrana. Solo nelle ultime ore sono stati resi noti da Buckingham Palace. Edoardo Mapelli Mozzi, marito di una nipote della coppia reale britannica (la principessa Eugenie di York), sarà l’unico italiano presente ai funerali.

Presente anche il nipote Harry, che in chiesa avrà un posto separato da quello del fratello William. Come deciso dalla Regina Elisabetta, non è prevista alcuna divisa militare. Il feretro sarà trasferito in corteo nel breve tragitto fra il castello di Windsor e la cappella di St George a bordo di un’amata Land Rover. L’auto è stata modificata in forma di carro funebre, su progetto dello stesso duca di Edimburgo.

Il figlio Carlo guiderà il corteo, mentre la madre sarà in attesa dentro la chiesa. Al suo fianco la principessa Anna, secondogenita di Elisabetta e Filippo. Alle loro spalle si attendono gli altri due figli, Andrea ed Edoardo. Più indietro i nipoti del ramo principale della dinastia: William e Harry. Tra loro ci sarò il cugino Peter Phillips, primogenito di Anna.