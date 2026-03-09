Fuoriuscita di un tram a Rozzano: linee sospese e verifiche tecniche in corso

A Rozzano un tram 'Sirio' ha parzialmente lasciato i binari per il bloccaggio di una ruota: nessuna persona è rimasta ferita e la circolazione è stata ripristinata dopo i controlli tecnici

Questa mattina, in prossimità del confine cittadino con Milano, un convoglio della linea 15 è parzialmente fuoriuscito dalla sede ferroviaria a Rozzano senza causare feriti. L’incidente ha coinvolto una porzione del tram che ha abbandonato i binari mentre la maggior parte della vettura è rimasta su di essi.

Secondo le prime ricostruzioni, il problema è nato quando una ruota del carrello si è bloccata, impedendo il regolare avanzamento del veicolo e provocando l’impuntamento del convoglio. Le operazioni di verifica e messa in sicurezza del sito sono in corso da parte delle autorità competenti.

Che cosa è successo esattamente

L’episodio è avvenuto alla fermata all’angolo tra viale Isonzo e via Curiel, nei pressi del centro commerciale Fiordaliso. Secondo le ricostruzioni, il convoglio della famiglia Sirio stava ripartendo da fermata a bassa velocità quando si è verificato un blocco della ruota. L’anomalia ha provocato lo spostamento laterale del carrello centrale, con parziale fuoriuscita dalla sede di rotaia. Sul posto sono intervenuti i tecnici di ATM, che hanno avviato le operazioni per mettere in sicurezza il convoglio e verificare lo stato del rotabile.

La dinamica e le prime verifiche

I tecnici di Atm hanno accertato che non si è trattato di un deragliamento completo, ma di una fuoriuscita parziale di una sezione del tram dai binari. Il veicolo è rimasto in assetto stabile e non si registrano danni rilevanti né persone coinvolte. Sono stati eseguiti controlli meccanici sulla ruota e sul carrello per determinare le cause del blocco. Le verifiche hanno avuto l’obiettivo di ristabilire le condizioni di sicurezza prima della riapertura della linea.

Conseguenze sul servizio e misure provvisorie

Per consentire gli interventi, la circolazione sulla tratta interessata è stata temporaneamente sospesa. Il servizio è stato sostituito con autobus tra piazzale Abbiategrasso e Rozzano in entrambe le direzioni. La misura è stata adottata per limitare i disagi ai pendolari e garantire la continuità degli spostamenti fino al ripristino della normale circolazione da parte di Atm.

Tempistiche e ripristino

Dopo le verifiche tecniche, la circolazione è stata riattivata. I controlli finali hanno attestato la assenza di danni strutturali significativi al convoglio.

L’azienda di trasporto ha comunque avviato accertamenti dettagliati per chiarire l’origine del guasto. Le indagini mirano anche a valutare l’opportunità di estendere controlli analoghi all’intera flotta, per escludere rischi ripetuti.

Le autorità competenti e il servizio manutenzione resteranno in allerta fino alla conclusione delle verifiche, con aggiornamenti attesi nelle prossime fasi operative.

Il contesto: tre episodi in dix giorni

L’incidente di Rozzano si inserisce in una serie di eventi che, nel giro di pochi giorni, hanno visto uscire dai binari diversi tram nella zona di Milano. In particolare, il 27 febbraio un deragliamento in viale Vittorio Veneto ha provocato due vittime e numerosi feriti. Inoltre, sabato 7 marzo un altro convoglio è uscito dalla sede ferroviaria nei pressi della stazione Centrale senza passeggeri a bordo. Questi precedenti hanno reso urgente chiarire se esistano fattori comuni o se si tratti di episodi distinti, per orientare le verifiche tecniche e le misure di sicurezza.

Indagini e valutazioni tecniche

Le autorità competenti e i tecnici di ATM affermano che le tre situazioni non risultano direttamente collegate. I veicoli coinvolti appartengono a famiglie diverse: Sirio, Tramlink e Jumbo. Le cause iniziali sembrano differenti, dallo sbandamento a un episodio meccanico isolato come la perdita di un bullone o il blocco di una ruota. Sono in corso approfondimenti per escludere fattori sistemici legati alla manutenzione, alla rete o all’infrastruttura. Gli accertamenti tecnici proseguiranno per chiarire eventuali responsabilità e orientare le misure di sicurezza.

Gli accertamenti tecnici proseguiranno per chiarire eventuali responsabilità e orientare le misure di sicurezza. Il richiamo alla prudenza resta massimo: in situazioni di trasporto pubblico un guasto apparentemente minore può comportare rischi rilevanti se si manifesta in punti critici della rete. Per questo motivo, oltre alle verifiche sul singolo convoglio, le ispezioni potrebbero estendersi ad altri mezzi e a componenti meccaniche sensibili.

Prospettive e comunicazione

Atm ha annunciato che fornirà aggiornamenti non appena saranno disponibili i risultati delle ispezioni tecniche. Nel frattempo, i servizi commerciali vengono monitorati per limitare i disagi ai passeggeri. L’attenzione rimane alta tra gli operatori e tra i cittadini, i quali richiedono trasparenza sulle cause e sulle misure correttive da adottare per prevenire il ripetersi di eventi analoghi. Le conclusioni delle verifiche tecniche definiranno gli interventi manutentivi e le eventuali responsabilità.

Non sono stati registrati feriti né danni gravi, ma resta alta l’attenzione sulla sicurezza del trasporto su rotaia urbano.

Le autorità procederanno con accertamenti e interventi mirati per garantire la continuità del servizio.

Ulteriori aggiornamenti saranno resi noti al termine delle verifiche tecniche.